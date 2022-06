La obra "Moconá, tierra de polacos" tiene un significado especial para Carlos Kaspar, uno de sus protagonistas junto a Valeria Baranchuk y Agustín Daulte. Como sucede en más de una oportunidad para los artistas, la historia de ficción se cruza con su recorrido personal. "Una pareja de descendientes de polacos, sumidos en la pobreza más absoluta, venden a sus hijos por necesidad", explica sobre la trama del espectáculo que tiene lugar los sábados en el Espacio Callejón, antes de mencionar que uno de sus hijos es adoptado. El artista define el proceso de espera como "un embarazo de cinco años" y dicha prolongación en el tiempo le dejó distintas enseñanzas.

-¿Cómo se vive ese tiempo de espera para adoptar?

-Es algo muy personal. Todos los años tenés que renovar el pedido, vas a las charlas y cursos porque no todo el mundo tiene claro algunos aspectos de la adopción. No cualquiera puede adoptar, a veces hay una cosa de quejarse del sistema y puede ser que sea lento, pero muchas veces la gente cree que está preparada y la adopción es un proceso muy complejo. La esperanza es lo último que se pierde, para adoptar hay que tener paciencia y ser perseverante, hay parejas que están anotadas hace diez años. La adopción fue y es un aprendizaje continuo, es maravilloso en cuanto lo que uno recibe, pero no es fácil. Hay que tener mucha convicción porque pone a prueba tu condición de ser padre, todo el tiempo te preguntás si querés ser padre.

-¿Te resultó importante a nivel personal participar y contar esta historia?

-Lo que contamos en "Moconá" es una realidad que nos pega a todos. Tiene que ver con gente que vive en la miseria absoluta y se ve en la necesidad de vender a sus hijos. No creo que lo hagan por la ganancia, es por el dinero para subsistir pero también para que ese chico tenga una posibilidad de vida. No quiero justificar pero es muy fácil juzgar desde Buenos Aires con la formación que uno tiene. Lo que sucede acá es que son personas que viven sin instrucciones de nada, están desesperadas y cometen este "delito". La desesperación de esta gente da lugar que otros se enriquezcan, como abogados y jueces.

-¿Te resultó pesado estudiar psicología siendo que ya trabajabas como actor?

-Yo elegí la psicología porque sentía que me iba a servir como profesión y también para mi tarea como actor y después como director, sentía que era un buen complemento. Los momentos de duda los tenía cuando hacía cuatro horas de cola para conseguir un certificado. La carrera me apasionó, la disfruté mucho y fue muy agradable hacerla, incluso ejercí durante varios años.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un hombre de teatro.

Carlos Kaspar protagoniza una nueva obra de teatro.

- ¿UNA VIRTUD?

- La constancia.

- ¿UN DEFECTO?

- El pesimismo.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Pasar un rato entre amigos y hacer lo que me gusta.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La estupidez ajena.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Soy aficionado a la historia y me gusta coleccionar máscaras de catch.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Me gusta hacer voces.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Podría decir que haciendo asados.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesas con puré.

- ¿UNA SERIE?

- “El túnel del tiempo”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Psicólogo o profesor de historia.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Marlon Brando.

"Moconá" toca de cerca la historia de Carlos Kaspar.

- UNA CANCIÓN.

- “Un osito de peluche de Taiwán” de Los Auténticos Decadentes.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La constancia.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi esposa.

- ¿UN MIEDO?

- No llegar a hacer todo lo que quiero.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En algún lado donde haya mucha nieve.

- UN PLACER CULPOSO.

- Las milanesas.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Soy demasiado llano, creo que no tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Viajar en el tiempo.