Con la agenda completa por trabajar en radio y tres programas televisivos está Carla Czudnowsky. Junto con Diego Ramos conduce "Todo incluido", un magazine de lunes a viernes a las 6 de la mañana en el aire de La Uno, y aunque muchos podrían sufrir estrés por tanto trabajo, en charla con DiarioShow ella revela que es un buen modo de canalizar su intensidad.

-¿Cómo fue el arranque de "Todo incluido"?

-Es lindo empezar un proyecto nuevo, y con un compañero como Diego (Ramos). Todo fluyó con naturalidad. Con Diego había onda y química, y cuando me llamaron ya sabía que iba a poder hacer buena dupla con él. Y, a pesar de ser bien temprano, queremos llevarles buena onda a los oyentes.

-Tenés muchos trabajos, no parás...

-Estoy a full, a la tarde con Maju, después en el noticiero dos veces por semana, y también en "Bendita". Y ahora en la primera mañana en la radio. Mi familia sabe que no estoy nunca, les dejé una gigantogafía y un cartel que dice "ya vuelvo" y le pedí a mi marido que no cambie mi cerradura.

En Radio Uno, junto a Diego Ramos y un gran equipo.

-¿Te cuesta decir que no a las propuestas laborales?

-Seguro, soy una descendiente de inmigrantes rusos y pienso si mañana no tengo para comer. Me miento a mí misma, porque agarro algo nuevo y digo que voy a dejar otra cosa que esté haciendo, y no lo hago. En este medio podés quedarte desocupada en cualquier momento, aunque desde que empecé a trabajar nunca me pasó, no sé de dónde viene el miedo.

-¿Te preocupan las críticas en las redes?

-No, porque siempre fui genuina y nunca me dejé llevar por cuestiones políticas. Ahora el problema es que la gente juzga porque está ese chip binario que nos inculcó la sociedad patriarcal, entonces sos judío o católico, de River o de Boca, hombre o mujer... El binarismo llevado a cualquier pel..., la grieta también lo es. El binarismo empobrece la vida siempre, porque nada es blanco o negro, el mundo transcurre en grises.

-Con tanto trabajo, ¿necesitás una rutina sólida?

-Soy muy neurótica e intensa, así que para mí la rutina es lo mejor de mi vida. Yo elijo mi rutina y no quiero que nada cambie, odio mis cambios. Estoy contenta con mi familia, con la casa que tengo, con el trabajo que tengo. Necesito que las cosas sean así. Soy muy libre en muchas cosas y en otras soy re-esquematizada.

-¿Necesitás tener todo bajo control?

-Todos necesitamos creer que tenemos todo bajo control, aunque no sea así. Soy una gran negadora, pero esa es la mejor mentira que nos hacemos creer. Con mis hijos lo mismo, me molestan sus cambios, las cosas que eligen si no son las que quiero yo. Lo peor es que yo los hice libres, ¡quizás les tendría que haber arruinado la vida!

-¿Es fácil en una sociedad tan cambiante?

-Hay cosas que tengo estudiadas, y tengo un margen de lo que puede salir mal, lo que puede tardar más. Sé cuando tengo que tener cosas resueltas para mi trabajo en casos de máxima y en casos de mínima. Pero es un dominó, no puede fallar nada. En mi trabajo siempre me ayudó esa forma de ser, pero quizás en mi vida cotidiana y mi psiquis tener esta personalidad tuvo otros costos.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Una mujer/madre/periodista.

-¿UNA VIRTUD?

-La autenticidad.

-¿UN DEFECTO?

-La velocidad.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-El sexo.

-¿Y ALGO QUE TE PONGA DE MAL HUMOR?

-La gente lenta.

Es fanática del ejercicio.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-Fussiles con tuco y pesto.

-¿UNA BEBIDA?

-El vodka. En trago, un negroni.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-El morfi.

-¿UNA SERIE FAVORITA?

-”Years & years”.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Soy una gran cocinera.

-¿UN PLATO CON EL QUE TE LUZCAS?

-Canelones.

-UN LIBRO.

-”El abanico de seda”, de Lisa See.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-David Bowie.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-En la Polinesia. Fui una catadora de playas por muchos años.

-¿ALGO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-El diálogo, poder charlar, comunicarte todo el tiempo, lo que siente, lo que necesita, lo que le falta. No entiendo al que no puede expresarse en pareja.

-¿UN PASATIEMPO?

-El deporte. Corro, pedaleo, hago crossfit, entreno cinco veces por semana, si no hago eso, me agarra un ataque.