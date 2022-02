Carla Conte comenzó el 2022 lejos de lo que supone un descanso para la mayoría de personas durante el verano. Sin embargo, no faltan momentos para divertirse ya que encabeza “Recreo” junto a Diego Korol en América TV los domingos al mediodía. La propuesta los muestra en vivo desde Mar del Plata con la interacción del público en las playas de su alrededor, además del valor desde lo personal que tiene para ella volver al entretenimiento.

El año pasado sufrió la muerte de su padre y el respectivo duelo no le permitía estar en la sintonía necesaria para un proyecto de carácter festivo. “Si bien en 2021 hice ‘70’ con Coco Sily, hacer un programa divertido y relajado está buenísimo”, explica sobre la nueva oportunidad. Dentro del vertiginoso año que pasó también ocurrió su reencuentro con Federico Rozas, de quien se distanció algunos meses, pero volvieron a apostar al amor, incluso con una familia ensamblada durante el verano.

-¿El trabajo te ayudó a salir del duelo?

-El 2021 fue difícil en lo personal porque perdí a mi viejo. “Recreo” me parecía un desafío porque no podría hacer un programa de entretenimiento de lunes a viernes, pero el laburo siempre me conecta con una energía que está buenísima y me hace bien. Es una burbuja en la que uno se mete y se olvida de las tristezas.

-¿Cómo funciona la familia ensamblada junto a los hijos de tu novio?

-No vivimos juntos pero en las vacaciones nos juntamos. Me encanta vivir en comunidad y los pibes andan todos juntos. Con Fede también tratamos de no imponer el vínculo porque no es obligatorio quererse como hermanos. Es solo estar bien predispuestos, que haya buena energía, y los chicos se conectaron.

-Estás comprometida con el feminismo, ¿sentís responsabilidad al expresarte?

-Yo siempre fui de decir mucho y de mala forma porque soy impulsiva. Después con los años traté de organizarme con las cosas para cuidarme porque las consecuencias son para mí. Las formas en el medio modifican lo que llega del mensaje. Pude aprender y terminé ocupando un lugar que me gusta, lo respeto y me genera responsabilidad. Siempre traté de ser fiel a lo que siento y lo que pienso.

Carla Conte y Diego Korol en la conducción de "Recreo".

-¿Recibiste muchas críticas?

-No soy de recibir mucha furia, quizás sí en otras épocas que se veía todo de otra manera a nivel social. Yo he cambiado mi forma y eso hace también que no reciba tanta agresión, aunque hay cosas que dejé de meterme de lleno. Hay batallas que dejo que las den otros porque ya no me da el cuerpo, además de lo difícil que es la vida con el laburo y los chicos.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Negra, amiga y fiel.

- ¿UNA VIRTUD?

- La transparencia.

- ¿UN DEFECTO?

-La impulsividad.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Compartir la vida con la familia y amigos.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- El desorden.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Tejer.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Hago queso de cajú.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con el queso.

El recuerdo de su padre fallecido está siempre presente.

- COMIDA FAVORITA.

- El asado de mi viejo y la pizza de mi mamá.

- ¿UNA SERIE?

- “Las chicas del cable”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Bailarina.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Mi amiga Momi Giardina, que es lo más.

- UNA CANCIÓN.

- “Río” de Soneros del Calamani.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La comunicación.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Analía Irrazábal.

Carla Conte junto a Analía Arrazábal, su gran amiga.

- ¿UN MIEDO?

- Que pasen cosas feas.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Villa Gesell con mi familia.

- UN PLACER CULPOSO.

- Kilos y kilos de helado.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- De exótica no tengo nada.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Teletransportarme.