Cecilia "Caramelito" Carrizo estuvo abocada en los últimos meses a su mundo familiar, y sobre todo a un problema de salud de su hermano Martín, músico de amplio recorrido en el mundo del rock por haber sido baterista del Indio Solari, de Gustavo Cerati, de Walter Giardino y de gran parte de la historia del grupo heavy A.N.I.M.A.L.

Martín padece de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad neurológica que tienen pocas personas en el mundo y que produce la atrofia y el debilitamiento gradual de los músculos en todo el cuerpo. Para seguir luchando contra la enfermedad, el músico se encuentra en Estados Unidos para un tratamiento intenso, pero, como se trata de un procedimiento muy costoso, su hijo Benjamín, junto con Cecilia y el apoyo de sus amigos músicos, comenzaron la campaña "Volverá Martín", para vender una serie de remeras de edición limitada y con ese dinero costear su rehabilitación, que evoluciona día a día.

En diálogo con DiarioShow.com, la artista contestó al respecto: "Mi hermano se encuentra en Miami y continúa con el tratamiento que comenzó en diciembre pasado. Todo ha sido complejo para él y está peleando duro cada instante, como un verdadero campeón. Es una enfermedad complicada y pone todo de sí para no rendirse y bajar los brazos, salteando las dificultades que se le presenten".

En relación con cómo transcurren sus días en esta etapa de la cuarentena, dijo: "Estamos en casa, mi marido trabaja desde aquí y sale muy poco; están los chicos, a los que atiendo permanentemente, con todas las atenciones que necesitan, desde lo emocional y psicológico en esta etapa de aislamiento y, en cuanto a mí, dejé los temas laborales que estaba realizando, trato de salir adelante de la mejor manera posible".

Cuando la consultamos sobre qué tipo de vínculo genera en el día a día con sus hijos, respondió: "Es una relación de amor y comprensión, de compañía y respeto hacia ellos y a sus libertades, sus deseos y su propia identidad. Observo que, si bien me gusta tener una comunicación cercana, evito la complicidad. Me gusta tener bien en claro los roles. Que ellos sepan que pueden confiar si se encuentran en la necesidad de decirme algo, pero desde el lugar de la madre y no de una amiga. Ellos saben que la última palabra la tienen sus padres, pero siempre tratando de que ellos hagan lo que más les gusta y sabiendo que en nosotros van a encontrar, siempre, la contención que se merecen".

Como una suerte de balance, destacó: "En los casi treinta años de recorrido laboral he tenido la suerte de estar, prácticamente, en todos los ámbitos: televisión, teatro, radio y cine. Cada uno de esos rubros los fui disfrutando mucho y eso me hizo sentir la importancia que tenía cada una de esas cosas para mí".

Por R.F.