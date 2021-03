@perez_daro

En enero de este año, mientras comenzaba a ensayar la nueva versión nacional de "Rent", Cande Molfese cumplió los 30. Arrancó el 2021 con varios cambios en su vida, no solo estrenando una nueva década, sino también porque fue convocada para este importante desafío con el nuevo musical y también se fue a vivir sola, tras separarse de Ruggero Pasquarelli.

Cande es actriz, pero sabe que gran parte de su popularidad se la debe a las redes, donde tiene 5 millones y medio de seguidores (cifra mayor a la cantidad de habitantes de todo Uruguay, por ejemplo). En charla con DiarioShow.com comienza hablando de las diferencias que encuentra en un mundo en el que la palabra "influencer" todavía está mal vista. "Hoy en día con las redes somos todos influencers, nos guste o no, por tener gente del otro lado que te sigue. Nunca renegué de que me llamen así, porque realmente en mi corazón, y en los proyectos en los que participo siento que puedo demostrar que soy actriz, que soy cantante, que puedo conducir. Después se ven las cosas reflejadas en lo que uno hace. No me molesta, yo sé como son las cosas y que me formé para ser actriz", asegura.

Pero también analiza que su trabajo en redes es importante por varias cuestiones: "Es una responsabilidad pero súper linda. Siempre pienso que desde mi lugar y mi experiencia, el aporte que pueda dar hacia otros es algo que está bueno. Obviamente sin querer tener la razón o la verdad absoluta en nada, simplemente trato de ser quien soy, demostrarme tal cual soy y si puedo bajar un mensaje, increíble. Me siento bendecida sabiendo que tal vez hay gente del otro lado esperando algo de mí. Está bueno. Y también usar las redes para levantar banderas por ciertas causas está bueno. Yo lo hago porque me importa, más allá de lo que puedan decir".

El 25 de marzo, por única vez, "Rent" se presentará vía streaming con gran elenco: además de Cande, serán parte del show Lula Rosenthal, Franco Friguglietti, Pato Witis y Patricio Arellano, entre otros. Adelantando este regreso al teatro, Molfese expresa: "Va a ser un streaming distinto, decimos que va a ser 'la película argentina de Rent', va a estar hecho de manera profesional". Con la reapertura de las salas, también espera que se pueda realizar de forma presencial, aunque por ahora solo se podrá ver de forma virtual.

En plena cuarentena Candela decidió terminar su noviazgo con Pasquarelli, lo que fue shockeante para sus seguidores porque eran de las parejas más afianzadas del medio. Por ello, el trabajo llega en esta nueva era para la joven: "Me separé y me mudé sola después de convivir muchos años, entonces quiero conectarme conmigo misma. Está bueno estar sola, es necesario, o al menos es lo que me está resultando a mi, me dan ganas de estar conmigo, conocerme, saber qué me gusta, a donde voy, es necesario eso. La verdad que no me está costando, lo estoy disfrutando mucho. Era lo que me venía haciendo ruido hace rato. Y los 30 vinieron para marcarme que puedo hacer un montón de cosas y voy a por ello".

Menciona su edad sin problemas, y advierte al respecto: "No soy de las que se maquina con la edad, eso es súper importante. Tengo 30 pero me siento súper bien. Sí me sirvió para tomar decisiones, y el 2020 fue un año intenso que me ayudó a encarrilarme hacía un montón de lugares e ir en busca de mis deseos. Pero no lo relaciono tanto con la edad, como si se tratara de una nueva etapa".

