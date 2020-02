@eristchardy

Con 15 años de amor consolidado, Martín "Campi" Campilongo y Denise Dumas forjaron un vínculo inquebrantable, más allá de los conflictos que puede generar la rutina. Sin embargo, la crianza de sus dos hijas: Emma, de 12 años, y Francesca, de 7, dificulta los momentos de intimidad que puede tener la pareja.

Consultado por DiarioShow.com sobre esta cuestión, el humorista reveló: "Uno aprende a ser silencioso. Siempre hay un huequito; entre el huequito, cerrar con llave y hacer silencio se logra y funciona".

En la misma línea, el actor opinó sobre las relaciones modernas y bromeó: "Lo veo genial (el poliamor). No lo aplicaría en mi caso, mi mujer me mete un voleo en los dientes. A mi me parece bien que cada uno haga lo que le hace feliz mientras no joda al otro".

Y agregó convencido: "Ella me tiene loco de amor. Me vive sorprendiendo, es genial. Tal vez por eso la respeto cuando me dice ‘no al poliamor’. No creo que encuentre nada mejor que Denise".

Con 15 años en pareja, la conductora y el humorista demostraron que son a prueba de todo.

De todos modos, la conductora de "Hay que ver" participó esta semana en "Divina Comida", por la pantalla de Telefé, y contó intimidades del artista que llamó la atención de todos. “Antes de dormir, mastica un pedazo de papel para no escuchar a los chicos. Tiene un tema con los ruidos y mastica papel porque los tapones que se compran no le sirven. Hace una pasta y se pone unos tapones como de arcilla”, explicó la presentadora ante la atenta mirada de los comensales.

"Sí, soy muy hinchapelotas para dormir... Y sigo enamorando a mi mujer, porque prendes la luz y me miras a las cuatro de la mañana lo que tengo puesto y es un horror"

“Él tiene los cornetes tapados, así que después agarra unos cartoncitos, hace dos tubos y se los pone en la nariz. Y, por último, se pone el aparato para el bruxismo. Si vemos que va a pasar algo, se saca todo y las medias de toalla, vemos. A veces me dice ‘¿me puedo dejar las medias?’“, cerró.

Interrogado por la fuerte revelación de Dumas, Campi aseguró que utiliza una placa dental para no "lastimarse la dentadura" a raíz del bruxismo. "Sí, soy muy quisquilloso para dormir. Tengo que hacerlo con tapones en los oídos y con medias. Soy muy hinchapelotas para dormir... Y sigo enamorando a mi mujer, porque prendes la luz y me miras a las cuatro de la mañana lo que tengo puesto y es un horror. Pero ella me sigue eligiendo", ironizó sobre la situación.

"Los Bonobos": carcajada asegurada

La comedia de Laurent Baffie, el mismo autor de "Toc Toc", llegó a la calle Corrientes a mediados de enero y ya se convirtió en todo un éxito. Esta semana se conoció que la obra se encuentra primera en el ranking de las obras más vistas de Buenos Aires y así logró destronar a la imbatible "Kinky Boots".

"Los Bonobos" es una comedia protagonizada por el propio Campi, Osqui Guzmán, Peto Menahem y la participación estelar de Lizy Tagliani. "Estoy chocho de la vida, está buenísimo que suceda esto. Con el elenco nos llevamos súper bien. La verdad que es bárbaro, ver que la gente te elige y ver lo que pasa en cada función", sostuvo entusiasmado.

Peto Menahem, Campi y Osqui Guzmán protagonizan "Los Bonobos". A ellos se suma la participación especial de Lizy Tagliani.

¿Por qué recomendarías ir a verla? "Porque tengo muchas comedias encima, y nunca vi tanta risa constante durante una hora y media. La gente se ríe todo el tiempo. Es todo el tiempo carcajada, no sonrisas, carcajadas", argumentó seguro.

Una de las grandes particularidades de esta comedia es que los tres protagonistas tienen alguna deficiencia en alguno de sus sentidos: uno de ellos es ciego (Menahem), otro mudo (Campi) y el tercero sordo (Guzmán). Sobre el desafío que implica hacer un personaje mudo, Campi resaltó: "Fue mucho laburo actoral, tuve que investigar. Además, estoy tomando clases de lengua de señas.Tengo que expresar con el cuerpo todo lo que no puedo expresar con las palabras".