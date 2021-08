@perez_daro

El cordobés Camilo Nicolás comenzó su carrera como comediante "solista" recientemente, pero trabaja hace mucho en el medio. Se considera parte de una nueva camada de humor, que se aleja del tradicional contador de chistes, aunque en charla con DiarioShow.com cuenta una gran anécdota que recordará por el resto de sus días.

Adelantando sus shows en Buenos Aires, los días 13 y 14 de agosto en la sala Pablo Neruda del Teatro Paseo La Plaza con su obra "¡Es un montón!", Camilo cuenta cómo se prepara para estas funciones especiales: "Córdoba, Buenos Aires y Rosario son tres ciudades que marcan un poco cómo cómo te va a ir durante la gira", comienza diciendo, esperando con gran expectativa la repercusión del público.

"Tuve la posibilidad de presentarme en marzo con localidades agotadas, así que ahora de nuevo en esta gran ciudad. Siempre Buenos Aires tiene un gustito especial por la cantidad de comediantes que hay, la cultura teatral, y las posibilidades que a uno se le abren cuando te va bien acá", continúa, con confianza a pesar de jugar de visitante.

Solo hace falta que hable un poco para reconocer de donde viene, gracias a su acento reconocible. Ser comediante en esa provincia puede ser provechoso, pero también una carga, y Camilo lo sabe: "El cordobés tiene una ventaja porque la tonada te ayuda un poco. Pero al momento de hacer reír a alguien también está más alta la vara. Y es una responsabilidad porque han salido muchos humoristas, como el Negro Álvarez, el Flaco Pailos, Cacho Buenaventura, que han dejado bien parado a Córdoba".

"El cordobés tiene una ventaja porque la tonada te ayuda un poco. Pero al momento de hacer reír a alguien también está más alta la vara"

Sin embargo, siente que está alejado de la tradición del humor cordobés, ya que él hace stand up: "Hubo que imponer lo que hacía. Yo arranqué con un grupo que se llamaba ‘Los pelafustanes’, que hacíamos improvisación. Ya era todo un desafío. Después estuve en una dupla que se llamaba Camino y Nardo’ y desde hace un año estoy laburando solo. Creo que fuimos punta de lanza varios comediantes en esto de cambiar esa estructura conocida. De hecho, me piden que cuente un chiste y yo no sé hacerlo".

Pero en su vida ocurrió un hecho, hoy anécdota, del que se arrepiente de haber tomado una decisión. Mucho antes que lo hiciera el Barcelona al no arreglar un contrato para que siga jugando en su equipo, Camilo Nicolás le dijo que no a Messi. El artista se negó a hacer un show en una concentración de la selección, ¡en el día del cumpleaños de Lio!

"Fue una experiencia increíble. Estaba trbajando con Nardo en esos tiempos, y tuvimos la posibilidad de viajar a la Copa América de 2019 porque teníamos buena onda con Dybala, Renzo Saravia y Martín Suárez, tres cordobeses", comienza contando.

Un momento mágico y una decisión inolvidable.

Y explicó que todo fue extraño desde el principio: "Nos hospedamos en el mismo hotel, a veces nos juntábamos con ellos, y después de un partido complicado, toda esa Copa fue rara, porque los jugadores no querían hablar con la prensa, un ambiente muy tenso".

"Cuando clasificamos, liberan un poquito y dejan que entren los familiares al hotel. Nos llama Dybala para que cenemos con el plantel y sus familias, incluído Messi que no era de bajar. Estuvimos charlando con todos. A las 12 de lanoche empezaron a cantarle el feliz cumpleaños a Messi. Y nosotros, dos cordobeses completamente donados ahí en el medio de todo", exclamó sin poder creerlo aún.

.

Y ahí ocurrió el inolvidable momento: "Se nos acerca Paulo y nos dice si no queríamos hacer un mini show ya que estaban de festejo, y como no había micrófono, parlantes ni nada, dijimos que no, nos recibimos de cag...".

Consultado sobre si qué siente ahora al rememorar la anécdota, confiesa: "Me arrepiento todos los días de mi vida, me quiero cortar la ch... La experiencia fue increíble y ese show hubiese sido la frutilla del postre, pero creo que... fuimos unos pel... bárbaros, no hay otra explicación".