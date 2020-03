@Belucandiaok

Tiene 23 años, un estilo llamativo y una imponente voz que conquista al mundo. Hablamos de Cami, la artista chilena que supo posicionarse en la industria musical gracias a su talento y energía arrolladora.

En 2015, Camila Anastasia Gallardo Montalva, su nombre completo, participó de "La Voz Chile" y años después grabó su primer proyecto musical, "Rosa", que alcanzó millones de reproducciones en América Latina y Europa.

Debido al gran éxito que cosechó desde aquel momento, la cantante lanzó su segundo disco titulado " Monstruo" y ya calienta motores para su nueva gira. Con el fin de promocionar su reciente trabajo, la chilena realizó una firma de discos en Buenos Aires donde compartió una tarde con sus fanáticos. ¡Las muestras de afecto y la buena música no faltaron!

Entrevistada por DiarioShow.com, la joven contó entusiasmada: "Es un disco donde se descubren constantemente los monstruos que llevo adentro y es una catarsis de principio a fin. Desde muy chica fui despertando esos fantasmas que uno lleva y aprendí a domarlos".

En la misma línea, sobre el encuentro con sus seguidores, expresó entusiasmada: "Es increíble. Nunca había hecho una firma de discos aquí y se siente raro porque estoy acostumbrada a que esto pase en Chile. Estoy agradecida de todo lo que hacen por mí y de que siempre me acompañen en mi carrera".

A comparación de otras artistas de su generación, Cami se muestra comprometida con la realidad sociopolítica de su país. Al respecto, manifestó: "Estoy súper involucrada con lo que sucede y siempre lo estuve. Salgo a manifestarme y asisto a las marchas como en el día de la mujer. Creo que tener un micrófono es una responsabilidad muy grande y el no decir nada creo que es violento".

"Siento que todo lo bueno para nuestro país vendrá porque estamos sacando de raíz lo malo. Sé que será díficil volver a cosechar, pero ojalá que con este cambio de institución se puedan solucionar las cosas para Chile", alentó esperanzada.

Además, la intérprete de "Querida Rosa" habló sobre cómo vive el feminismo en su vida: "Tengo una familia que me enseñó a hablar fuerte, que me guiaron al feminismo y si bien siento que a mi generación se la critica mucho, creo que estamos aprendiendo a vivir este tránsito de manera sana y de la mejor manera".

"Me encanta y me emociona. Desde el primer momento de esta gira, decidí subirme al escenario con el pañuelo verde porque creo que es un lugar de protesta. No podría estar callada, me sentiría reprimida. Me muestro como soy", explicó al ser consultada sobre el hecho de que cada vez haya más mujeres que alzan la voz y salen a luchar por sus derechos.

Por último, se refirió a su vínculo con Tini Stoessel, su gran amiga. "Ella es muy generosa y buena persona. La quiero mucho. ¿Cuándo haremos un tema juntas? Lo que pasa es que nuestra música es muy distinta, pero veremos si hacemos algo. Yo estaría feliz", concluyó.