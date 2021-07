@Antoravinale

Desde que Brian Lanzelotta realizó un desesperado pedido para que vacunen contra el coronavirus a su hermano, quien sufre de discapacidad y estuvo internado en el Hospital Fernández, el cantante de cumbia tomó visibilidad en los medios de actualidad política y comenzó a recibir varias propuestas para que integre algunas listas en las Elecciones legislativas 2021. Sin embargo, el ex “Gran Hermano” se decidió por el partido Federal de La Matanza y se prepara, en caso de que el pueblo lo vote, para ser elegido como concejal.

En diálogo con DiarioShow.com, el ex integrante del “Cantando 2020” habló de la propuesta formal que recibió y de su compromiso de ayudar a la gente de su barrio: “Se dio después de un par de reuniones. Al principio Miguel Saredi se comunicó por Instagram y después conversamos por celular. A medida que lo fui conociendo, me contó sus ideas e hizo que me incentivara. No es que tenga el poder pero sí ciertas herramientas por estar en el barrio. Es el momento, es ahora”.

“Quiero llevar al municipio las problemáticas que hay en el barrio. Ser concejal es la base del camino que después se irá agrandando o acortando. Pero la idea es arrancar desde abajo del barrio”, contó sobre sus ideales el joven oriundo de La Tablada.

Brian remarcó que desde hace tiempo se involucra desde “lo político con las necesidades del barrio”: “Pasa que no lo hacía público”. “Pero a raíz de que empecé la campaña para la búsqueda de la vacuna para mi hermano es que me empecé a hacer más visible. Tuve llamados o mensajes de otros partidos, por eso no me sorprendió mucho. Pero lo tomo con la responsabilidad que corresponde”, afirmó.

¡Mirá el spot con el que Brian Lanzelotta lanzó su candidatura!

A su vez, su decisión por el partido que fue convocado se debió a que “no forma parte de la grieta y no pelea por poder”. “Estuve consultando a los vecinos de mi barrio a ver como lo tenían a Saredi y el visto fue bueno. Si bien no confío en ningún político, elegí confiar en él”, sostuvo el candidato a concejal por La Matanza. Y agregó convencido sobre su lucha: “Me estoy enfocando mucho en los chicos discapacitados, que es algo que me toca muy de cerca y toda la vida estuvimos en la búsqueda de sus derechos, que son los de cualquier ser humano y hoy en día siguen sin dárselos”.

En relación a las críticas que recibió por parte de los usuarios de las redes sociales, expresó sin filtro: “Lo tomo por de quien viene o de gente que no quiere entender las razones por las que hago esto, pero estoy muy enfocado. En principio es por mi hermano y por todas las personas discapacitadas a las que miran de costado. Y segundo es por la gente de mi barrio que se los mira solo a la hora de dar un voto”.

Brian Lanzelotta hizo una campaña en sus redes el año pasado para que vacunen a su hermano contra el Covid-19.

Consultado por la idea de terminar el colegio secundario, el intérprete de cumbia declaró: “Es un propósito que tengo hace tiempo, pasa que todavía no tuve el espacio para poder dedicarle de lleno al estudio, pero lo que no quiere decir es que no tenga la capacidad para poder ayudar a la gente. Siempre pongo el mismo ejemplo: para ayudar a un pibe discapacitado yo estoy sobrecalificado. Hace 31 años que vivo con una persona con discapacidad y sé cuáles son sus necesidades. Yo podría enseñar a muchas personas que tienen carreras universitarias. Yo no me tiro a la política, yo me tiro a ayudar a la gente”.

¡Mirá la entrevista de Brian Lanzelotta con Chiche Gelblung!

Más allá de involucrarse en política y haber participado en el “Cantando 2020” con Ángela Leiva, Lanzelotta continúa haciendo repartos de comida para perros para poder solventar sus gastos y tener estabilidad económica. “El año pasado la pandemia nos golpeó a todos y mi rubro, el de la música, ¡fue muy golpeado! Se me dificulta mucho que me contraten para un show porque no pueden costear los gastos. Hoy para ir a tocar a un bar con la reducción ya ni te contratan porque tienen que cobrar una fortuna la entrada para pagarme a mí y a los músicos. Por eso, me veo obligado a seguir repartiendo alimento para perros”, reveló.

.

En caso de que su partido sea ganador en las elecciones y generales el próximo 14 de noviembre y se convierta en concejal, ¿daría un paso al costado del mundo artístico? Al respecto, el joven de 31 concluyó: “La gente necesita que la ayude de lunes a lunes pero todavía no puedo dar esa respuesta porque ni siquiera se presentaron las listas. Si pasamos las PASO y nos va bien en noviembre, tomaré una decisión".

Por A.R.