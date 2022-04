La era de las plataformas de streaming hace que muchos contenidos se globalicen y eso mismo se traslada a los actores. Brian Buley lo vivió en carne propia con " El Marginal", la serie que comenzó en TV Pública pero luego dio el salto a Netflix y llegó a diversos puntos a nivel mundial. El recuerdo de "Pedrito" Pedraza todavía está vigente en los seguidores de la producción que contó con su presencia en las primeras tres temporadas y sumó una breve aparición en la cuarta. "Mucha gente me preguntaba si iba estar y se me complicaba contar cómo iba a estar", confiesa sobre su cameo en la entrega, que salió a comienzos de 2022.

"No sé cómo han hecho, hay mucha gente que espera a Pedrito pero todavía no sé. Solamente hice El Marginal 4 pero después no sé cómo seguirá", comentaba con poca claridad sobre las chances de actuar en la quinta y última parte de la serie creada por Sebastián Ortega y Adrián Caetano. Justamente el primero mencionado tuvo un rol clave en su carrera: además de convocarlo para el exitoso programa, le acercó su primer trabajo dentro del mundo de la actuación cuando apenas tenía 14 años con "Santos Sucios".

Su presente no aparece de la manera que esperaba y se muestra sincero. "Esto de no trabajar me tiene loco porque necesitás llegar a fin de mes, necesitás trabajar", comentó en la espera de respuestas en algunos castings. Los complicados tiempos de pandemia lo hicieron incursionar en la música, una pasión que siempre tuvo a pesar de no desarrollarla. Si bien actualmente se tomó un descanso de la actividad, supo soñar con presentarse en el Luna Park, en especial tras mostrarse cercano a la familia de Palito Ortega.

Por su parte, " El Marginal" llega a su final con el estreno de la quinta temporada que saldrá el próximo jueves cinco de mayo. Todo indica que Brian Buley no será parte, por lo que sus seguidores deberán recordar sus apariciones destacadas.

Brian Buley se destacó en " El Marginal".

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de la repercusión que tuvo tu personaje?

-Desde la primera temporada se me abrieron muchas puertas. Un ejemplo fue Racing, mi club, que pude estar con los jugadores y era lo que más quería en la vida. Yo antes iba a la cancha y nada más, ahora tengo contacto con algunos jugadores, hablo con mucha gente conocida.

-¿Hubo alguna charla con los productores por las críticas que tuviste de la serie?

-No, incluso mi vuelta fue idea del productor. Si hubiera estado vivo en El Marginal 4 podría haber aportado cosas mejores, me podría haber preparado más. No me quejo que finalmente aparecí pero a la gente le gusta mucho mi actuación, le llega el personaje que hago. La gran mayoría del público de El Marginal tira para Pedrito Pedraza, la gente me demuestra el cariño en la calle, en el tren o en el colectivo. Creo que fue porque me preparé muchísimo y tomaba de referencia a otros compañeros actores. Me dieron una devolución muy linda siempre.

-¿Algún proyecto que te gustaría hacer?

-Me gustaría preparar una buena comedia con Nicolás Furtado o Juan Minujin, por ejemplo, que a ellos los conozco mucho, con alguna obra de teatro pero que sea para la gente. Quizás no de El Marginal pero sí de la trama de Pedrito Pedraza, Diosito o alguno de los personajes.

El recordado Pedrito Pedraza.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una persona que quiere un futuro.

- ¿UNA VIRTUD?

- Mi familia.

- ¿UN DEFECTO?

- Ninguno.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Que gane Racing.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Cuando me buscan pelea o me tengo que levantar temprano.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Jugar al fútbol.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- La comedia.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Hablando con la gente.

Brian Buley quiso participar en "MasterChef Celebrity".

- COMIDA FAVORITA.

- Las pastas.

- ¿UNA SERIE?

- El Marginal.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería bombero.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Emilio Disi.

- UNA CANCIÓN.

- “Aprender a quererte” de Morat.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Ser fiel.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis amigos.

- ¿UN MIEDO?

- Ninguno.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Donde haya mar.

- UN PLACER CULPOSO.

- El alcohol.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Acomodar las cosas en el país.