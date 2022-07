No es ninguna novedad que las vacaciones de invierno presentan una variedad de espectáculos para que los más chicos disfruten de salidas memorables. Marcos Rafael Gómez, más conocido como el Bicho Gómez, apuesta fuerte en las fechas de receso escolar y lleva su circo al estacionamiento del Shopping Terrazas de Mayo, en Malvinas Argentinas. Cuestión de herencia familiar, el humorista disfruta de su espectáculo. "Me gusta que el circo tenga esta cosa de familiar, donde pueden ir los hijos, los padres, los abuelos y todos se ríen de lo mismo. Los grandes, al volver al circo, recuerdan su infancia", comenta con alegría sobre la actividad que realiza desde que nació.

Además de sus proyectos laborales, la familia se vio atravesada por "El Primero de Nosotros" ya que Rocío Gómez, su hija mayor, participó de la ficción. Bajo el rol de Uma, primogénita de Benjamín Vicuña, es considerada la revelación de la producción de Paramount que emitió Telefé hasta hace pocas semanas.

.

-¿Resulta un obstáculo para el circo que los niños utilicen tanta tecnología en la actualidad?

-Es sumamente sorprendente, porque los chicos están acostumbrados a lo digital. En el circo pasan cosas mágicas todo el tiempo, pasa de ver en acción algo que no habías visto nunca como un trapecista, un acróbata, los payasos que te hacen reír, gente volando por los aires. El espectáculo del circo lo que tiene de buenísimo es que los chicos eligen ir al teatro a ver a tal personaje, pero esto lo elige el padre porque fue niño alguna vez y se divirtió con el circo. Desde la platea, ves a todos riéndose de lo mismo y es algo mágico.

-¿Te costó asentarte tras la crianza nómade del circo?

-No me resultó nada difícil, lo contrario. Disfrutaba mucho de trabajar en el circo pero lo que no me gustaba era eso de viajar todo el tiempo, ser un nómade. Cuando me quedé en mi hogar, fue hermoso porque también se dio todo un poco. El quedarme en mi casa, pasar del circo al teatro y, más allá del sacrificio, fue muy fluido. A la gente del circo le cuesta muchísimo, prefieren seguir y morir ahí, es la vida que conocen y no lo cambiarían por nada.

Bicho Gómez disfruta de su presente en su circo.

-¿Cómo vivís el presente laboral de Rocío, tu hija?

-Con mucha felicidad porque desde chiquita ya tenía en su cabeza lo que quería ser: actriz. Se preparó todo el tiempo para esto, tomó sus cursos, hizo sus clases, hizo la facultad en la UNA, me da alegría que su primer trabajo haya tenido esta repercusión en un programa así. Siempre la acompaño y le hablo porque lo que un año es un éxito al otro no lo es tanto, para que ella sepa que esta carrera es una montaña rusa.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un buen tipo, gracioso.

- ¿UNA VIRTUD?

- Estar siempre de buen humor.

- ¿UN DEFECTO?

- No me gusta confrontar con la gente.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Yo ya me levanto de buen humor, predispuesto a pasarla bien.

Bicho Gómez junto a Rocío, su hija que fue la revelación de "El Primero de Nosotros".

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La anarquía que hay en la calle, cuando nadie respeta al otro.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Jugar con mi hija.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Me gusta mucho hacer cosas de carpintería.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con las acrobacias y el malabarismo.

- COMIDA FAVORITA.

- El asado y la milanesa.

- ¿UNA SERIE?

- Me gusta mucho “After Life” de Ricky Gervais.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Seguiría en el circo.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Charles Chaplin.

- UNA CANCIÓN.

- “Yellow Submarine” de The Beatles.

Bicho Gómez junto a sus tres hijos.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El respeto y el amor.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En Vero, mi pareja.

- ¿UN MIEDO?

- A la muerte.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En familia, siempre.

- UN PLACER CULPOSO.

- La cerveza.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Volar.