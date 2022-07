Beto César vive el teatro y la comedia a lo grande. Por eso mismo, disfruta de la presentación de "Beto César de Papel", el espectáculo que cuenta con la dirección de René Bertrand y ya llevó a escenarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. "Empecé a escribirla en pandemia. Los papeles tienen que ver con mi vida, mi historia se parece mucho a la de los que me vienen a ver", explica sobre la búsqueda por conectar con el público que lo sigue. El reconocido actor completa: "Hablo de mi familia, son cosas que a todos nos han, son cosas de barrio. El teatro es la vida embellecida".

Si de pasiones se trata, su amor por San Lorenzo hizo que incursione en la política del club, aunque dicha experiencia no le dejó buenos recuerdos. Incluso durante las últimas elecciones formó parte de una lista opositora a Marcelo Tinelli, quien ganó con el 80% de los votos pese a que su mandato terminó antes de lo esperado por su renuncia. "Formo parte del club y me duele lo que pasa pero no volvería a la política", aclara Beto César.

-Tras tantos años de carrera, ¿de dónde sacás inspiración para seguir creando?

-¿Viste que Joan Manuel Serrat dice en un tema que miraba al cielo buscando inspiración y las musas habían partido? Yo creo que las musas no se van, están ahí, hay algo que las detona. La pandemia fue un detonante para mucha gente, lo digo de manera positiva porque yo siempre le veo el vaso medio lleno. Muchas personas empezaron a hacer cosas que en su vida creyó que iba a hacer, pero no necesitás una pandemia para empezar a escribir cosas.

-Tras la renuncia de Marcelo Tinelli en San Lorenzo, ¿volverías a la política?

-No, ni loco. Me salieron más canas de las que tenía después de ingresar en la política de San Lorenzo, es un infierno. Antes de las últimas elecciones habíamos hablado de todo lo que había pasado, especialmente con Marcelo Tinelli. Él siempre tuvo esa historia de que cuando algo no iba bien, se tomaba licencia entonces ¿por qué iba a ser diferente? Ahora pido elecciones porque es un despropósito, los que están no fueron votados.

Beto César presenta "Beto César de papel".

-¿Creés que fue más difícil por venir de un ambiente alejado de la política?

-Los argentinos hemos cambiado mucho y hemos perdido el humor. Cuando un pueblo pierde el humor, es un pueblo enfermo. Argentina está enferma, ¿por qué San Lorenzo iba a escapar de eso? No hablo de partidos políticos ni nada, es una forma de vivir. El argentino antes era divertido y ahora es un amargado, todo está mal y todo protesta. Me pegó eso, mucha gente cuestionando mi pertenencia y creo que meterme en eso de nuevo no. Lo que me duele es que voy a la cancha y ahora sé muchas cosas de la trastienda y perdí la capacidad de asombro.

-¿Pudiste avanzar con el proyecto que presentaste a Alberto Fernández?

-Tras las cartas que escribí, Alberto Fernández me escribió por privado para juntarnos y le presenté el proyecto. Me reuní con Rosario Lufrano, que dirige radio y televisión, y estamos ahí, esperando que pueda salir. El proyecto no es para mí, es para dar laburo. La idea es que haya algún programa ómnibus habiendo tantas plataformas que yo creo que no se usan, incluso para ayudar a la gente. Yo sigo insistiendo.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un muchacho de barrio que cualquier madre hubiese querido para su hija soltera.

- ¿UNA VIRTUD?

- Creo en la cadena de favores.

- ¿UN DEFECTO?

- Me olvido de todo.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- De todo.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Tener un día malo.

Beto César, fanático de San Lorenzo.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Me gusta mucho lo cibernético.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Arreglar teléfonos.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Creo que con la seducción.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesas.

- ¿UNA SERIE?

- “El abogado del Lincoln”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Abogado.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Dustin Hoffman.

- UNA CANCIÓN.

- “Through the Barricades” de Spandau Ballet.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La confianza.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi hija.

- ¿UN MIEDO?

- Irme de este mundo sin haber terminado algunas cosas.

Beto César.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Caribe.

- UN PLACER CULPOSO.

- Me gusta mucho el dulce de leche.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Tirar rayos láser.