@perez_daro

Beto César arrancó el año protagonizando “Caprichos”, una divertida comedia en el teatro Premier que finalizó con gran éxito, y ahora prepara su unipersonal “Beto César de papel”. Con trabajo, pero pendiente de lo que ocurre en el país, el actor habla de sus miedos y convicciones con DiarioShow.com

-¿Te acostumbraste a los shows con protocolo?

-Yo siento que estamos haciendo historia, ahora no lo veremos, pero dentro de unos años dirán “hubo una pandemia y hubo gente que hizo teatro”. Me siento muy orgulloso, porque mantener abiertos los teatros es una vía de cultura para no extinguirse. Hay que salir a la calle, la vida continúa.

-¿Cómo pasaste la cuarentena?

-No fue tanto tiempo para mí. Estuve 90 días encerrado y después empecé a trabajar en un proyecto de radio que se dio, y comencé con eso, en la Splendid, todos los fines de semana. Y no sufrí lo que sufrieron otros artistas. Muchos actores se disfrazaron de conductores, de panelistas, y en los medios era todo pandemia, cuarentena, hasta los periodistas deportivos parecían médicos infectólogos. En el programa que hice quisimos escapar de todo eso, y buscamos la risa, porque la comedia y la diversión son esperanza, algo que nos falta.

-¿Sentís que la sociedad está desesperanzada?

-Hasta ahora, de lo que yo sé, ni siquiera la vacuna nos dio espe- ranza, porque no hay nadie que nos diga nada, con certeza, que sepa dónde está la luz. Hay gente que vive encerrada, que no quiere salir, amigos míos incluso que no me fueron a ver. Y me parece que el miedo no es la forma de que la gente avance.

-¿Vas a vacunarte?

-Me vacuno todos los años contra la gripe y la neumonía. Jamás pregunté de dónde venían las vacu- nas. Los únicos que revolucionaron todo fueron los implicados en esto, los políticos, infectólogos, todos nos hicieron dudar. No soy antivacunas, pero recién cuando me sienta seguro me la daré. No tengo temor, sí respeto a la enfer- medad, porque he tenido amigos que la pasaron mal, así que me cuido. Creo que este virus vino para quedarse.

-Participaste de la política en San Lorenzo, ¿volverías a hacerlo?

-Cuando me invitaron para ser parte de una fórmula, acepté pensando en que sería muy dis- tinta a la política nacional. Pero es igual o peor. Los argentinos tenemos la idea de que va a ve- nir un gurú que nos va a salvar. Uno se llama Fernández, el otro Macri, Tinelli... Pero hay que cambiar lo que estamos buscando. Por la experiencia que tuve, no lo volvería a hacer, me creé un problema.

El artista hace radio los fines de semana en Splendid.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy un tipo de barrio que apuesta a la sonrisa y quiere que su hija lo recuerde como un buen padre.

-¿UNA VIRTUD?

-Mi palabra. Eso no se negocia.

-¿UN DEFECTO?

-No le doy pelota al hemisferio derecho, de las percepciones, soy cuadrado, formal.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Sentir que hay un nuevo día.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La decadencia de los valores. Y la frase “es lo que hay” la odio.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-Las milanesas.

-UNA BEBIDA.

-Vino malbec, siempre.

-¿ALGO CON LO QUE TE LUZCAS?

-El asado, lo saco rápido, pero nunca arrebatado.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Pepe Arias, Sandrini, El Negro Olmedo, Woody Allen, Chaplin, son muchos.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Seguir viviendo sin tu amor”, del "Flaco" Spinetta.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-Hace 32 años nos conocemos con mi mujer. El amor es todo, va mutando. Con una mirada nos entendemos, y siempre nos cuidamos.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Fuji, Bora Bora, son lugares que me gustaría conocer.

-¿ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE?

-En el amor de mi hija.

.

-¿UN EJEMPLO O MODELO A SEGUIR?

-Un título así le crea un problema al que se lo das. Tus ejemplos son todo lo que escuchaste y viste. Creo que yo soy mi propio referente.

-¿UN PASATIEMPO?

-Me encanta la informática, todo lo virtual. Soy una especie de hacker.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-La pizza y la pasta, las harinas me encantan.

Por D.P