Expansión es una palabra clave en la carrera de Benito Fernández. Más allá de las prendas que lo llevaron a destacarse en el mundo de la moda, buscó ubicar su marca en otros ámbitos con perfumes o zapatillas, por ejemplo. En plena temporada de verano, destaca la vuelta de los desfiles presenciales después de una pandemia de Coronavirus que golpeó de lleno su rubro aunque también lo modificó. “Más que cambiarnos, lo que vivimos nos adelantó un montón de cosas que se venían”, aclara sobre los años de virtualidad.

La renovación y el movimiento están presentes en sus diferentes líneas, como la aparición de trajes virtuales en venta online. Ese aspecto lo desarrolla con la ayuda de Lucas, su hijo mayor, mientras que también trabaja a la par de Marina, su hija. El diseñador estuvo presente en el casamiento de ella con Gonzalo Zimmermann el pasado noviembre, aunque estaba pactado originalmente para marzo de 2020, y recuerda el día con una sonrisa: “Tuvo que suspenderlo tres veces por las restricciones, pero finalmente fue algo maravilloso”.

.

-¿La pandemia te convirtió en un diseñador más completo?

-Creo que lo que hizo fue acelerar la llegada de todo lo virtual, la venta online, la ropa más cómoda. Todas cosas que veníamos pensando desde lo conceptual con nuestra marca como ser más empáticos y solidarios hasta las estrategias de venta y marketing. Ahora estamos entrando con mi hijo Lucas en el mundo virtual, haciendo ropa virtual en formato NFT.

-¿Te considerás un diseñador popular para las personas que están fuera de la moda?

-Mi marca transmite más allá de la ropa en sí, transmite un montón de cosas. La idea es llegar a más gente con los perfumes o las zapatillas, además de que estar en televisión me acerca mucho a la gente. Eso me ha dado el poder de reinventarme, hoy creo que hay que estar conectado con la gente y la calle porque se expresan ahí. La moda se ve en la calle con los influencers, me parece que eso nos acerca más y eso está dictando por dónde tenemos que ir.

-¿Qué producto o estilo te motiva a seguir creando?

-Mi impronta es la estampa y el color. Ahora volvimos a hacer alta costura después de dos años para las fiestas y casamientos que se están haciendo de nuevo. Después sigo a la gente y veo que es lo que están pidiendo, tenemos que estar atento a eso. Antes nosotros imponíamos más, ahora hay que ver qué hace la gente con la ropa y cómo la usa. La calle impone a los diseñadores por dónde ir, antes se vestían de una marca y ahora hay una mezcla.

Benito Fernández en pleno de desarrollo creativo.

-Nombraste varios productos, ¿te queda algún ámbito por explorar en lo laboral?

-Siempre quedan cosas pendientes. Ahora estoy con un proyecto bastante importante que tiene que ver con mi ADN pero no está vinculado a la moda. Todavía no está cerrado y no lo puedo decir pero es un proyecto muy importante para mí.

-¿Cómo viviste el casamiento de tu hija Marina?

-Lo disfrutamos mucho y se puede ver en las fotos. Pensé que ella iba a estar mucho más nerviosa pero estaba divina, más allá del vestido, maquillaje y el pelo, y eran tantas las ganas de disfrutarlo que la pasamos muy bien. Teníamos muchas ganas de vivir ese momento.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Trabajador, intuitivo y alguien que intenta sacar prejuicios todo el tiempo.

- ¿UNA VIRTUD?

- Tengo buen humor.

- ¿UN DEFECTO?

- Me cuesta decir que no.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- La educación.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La mala educación.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Estar en mi casa con mi perro José Antonio.

Benito Fernández junto a su perro, José Antonio.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- No tengo.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con mi energía y mi buena onda.

- COMIDA FAVORITA.

- Bife de chorizo y las pastas.

- ¿UNA SERIE?

- “Gambito de Dama”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- No me imagino en otro lugar.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Madonna.

- UNA CANCIÓN.

- “Somos lo más” de Lucas Fernández, mi hijo.

Benito Fernández junto a Marina y Lucas, sus dos hijos.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El dialogo y el sexo.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis hijos.

- ¿UN MIEDO?

- No soy miedoso pero algo que tenga que ver con mis hijos.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- New York o mi país.

- UN PLACER CULPOSO.

- La comida que engorda.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Usar zapatillas sin cordones.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Ser invisible.