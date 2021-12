Bautista Lena puede darse el lujo de repasar su 2021 y encontrar varios éxitos. El trabajo tuvo mucha relevancia y encaró diversos proyectos, lo que dejó en evidencia su buena adaptación a los desafíos. Su triunfo en la temporada de famosos de “El Gran Premio de la Cocina” estuvo acompañado de su participación en “Perla Negra 2.0”, la remake de la histórica ficción. A la hora de definir su paso por el ciclo de Carina Zampini, comentó: “Era el único reality en que me metería. Fue bastante desafiante, pero estuvo muy bueno”.

Como si fuera poco, el hijo de Reina Reech se destacó en teatro con “Trepadores” junto a Rodrigo Noya, Federico Barón y Santiago Caamaño. La temporada llegó a su fin pero las redes sociales del proyecto dejaron algunas pistas de un regreso para el 2022, entre los que aparece Barbie Vélez como parte del elenco. “El grupo es buenísimo y la obra es muy divertida. Fue todo muy lindo, disfrutamos mucho de hacerlo”, recordó el actor sobre la experiencia.

-Ya eras un aficionado de la cocina, ¿te resultó fácil el reality?

-No sé si me fue fácil. Nos tocaban hacer muchas cosas que no solés hacer en tu casa, aunque otras sí. Un ejemplo era la pastelería, que casi no había hecho en mi vida. Aprendí mucho de la comida, técnicas nuevas que eso también fue una masa. Sí creo que saqué ventaja porque corría de un lado al otro y no paraba pero no fue fácil, era bastante estresante.

-Trabajaste en “GO: Vive a tu manera” que estaba enfocada a un público infantil ¿el contenido de tus redes sociales cambió durante esa etapa?

-Apenas arrancó nos pidieron un poco discreción con algunas cosas pero justamente porque nos iba a empezar a seguir un público muy chico. La verdad que nunca hice nada grave pero tampoco está bueno que los niños que te empiezan a seguir te vean tomando alcohol o fumando, por ejemplo. Eso duró un tiempo mientras salió la serie, en especial durante 2019, pero después ya está.

-Te criaste en una casa de actores, ¿te fue natural elegir trabajar dentro del arte?

-Siento que mi infancia fue normal pero porque fue la que viví. Desde siempre a mi mamá le piden fotos y la saludan, nací con eso y es mi vida normal. Ellos no me inculcaron puntualmente la actuación pero, a diferencia de muchos niños, mi infancia fue criarme en un teatro. Fue muy vívido desde siempre, pero me agarraron las ganas de actuar durante la adolescencia, yo quería jugar a la pelota pero cuando me picó el bicho, arranqué a estudiar.

Bauti Lena junto a Reina Reech y Juana Repetto.

-¿Cómo fue trabajar con tu mamá?

-Fue complicado eso de “mamá directora”. Era difícil separar el tema de que te está haciendo una corrección tu mamá pero en realidad es tu directora. Con Juana (Repetto) la conocemos mucho, entonces sabemos sus formas y el que capaz nos dice algo de alguna manera que puede caer mal, pero porque es su manera de hablar. A veces pensábamos igual pero, como es mi mamá, quería llevarle la contra pero era mi directora y no podía.

-En las redes se te ve muy cercano a tus sobrinos, ¿pensaste en ser padre?

-Amo con locura a mis sobrinos pero ser padre; para mucho más adelante, todavía no. Me gustaría pero no por ahora.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Compañero, fiel, divertido y pilas.

- ¿UNA VIRTUD?

- Buen humor.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy soñador y no bajo las ideas a tierra.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Dormir.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Que pierda Boca.

Bauti Lena junto a su sobrino, a quien le pasó su pasión por Boca.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Jugar al fútbol.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Sé mover las orejas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con la cocina.

- COMIDA FAVORITA.

- Milanesas, asado y las hamburguesas.

- ¿UNA SERIE?

- “Ozark”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Jugar a la pelota era mi sueño.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Leonardo DiCaprio.

- UNA CANCIÓN.

- “He Lives in You” del musical de “El Rey León”.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La confianza, y divertirte.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi familia, mi novia y mis amigos.

- ¿UN MIEDO?

- Que le pase algo a un ser querido.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Europa, me parece. Tenés distintos puntos para recorrer.

- UN PLACER CULPOSO.

- Pedir delivery.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

-Volar.