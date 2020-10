@AntoBaldi_

La cuarentena de Barbie Vélez estuvo marcada por el desafío de la convivencia familiar. Junto a su novio, Lucas Rodríguez, la actriz se mudó en la casa de su madre, Nazarena Vélez, y comparte sus días con la pareja de ella, Santiago Caamaño, y su hermano menor, Thiago.

En total son cinco en la misma casa, a veces seis cuando su hermano el Chyno Agostini los visita. Sin embargo, en diálogo con DiarioShow.com, la joven aclaró que todos se llevan "muy bien". "Lo que más se puede llegar a complicar es el tema del orden. No es lo mismo mantener una casa ordenada cuando somos dos a de repente ser cinco o seis, cuando viene mi hermano", reconoció sobre los desafíos de vivir con su familia.

.

De todas formas, se mostró comprensiva: "Mi mamá es más ordenada, yo soy más despelotada, no le doy tanta bola a eso. Pero también la entiendo, somos un millón de personas. Pero nos empezamos a poner de acuerdo, cada uno tiene sus tareas. Está bueno charlarlo, pero no hubo un problema".

Además, la hija de Alejandro Pucheta recordó el departamento donde vivía con su novio antes del inicio del aislamiento social y reconoció: "Estamos en la casa de mi mamá no solo por una cuestión de comodidad sino porque realmente la estamos pasando bien, si no ya me hubiese ido".

Ni siquiera los momentos de intimidad con su novio significan un problema ya que cuando quieren tener sus momentos a solas, encuentran alguna excusa para regresar a su antiguo hogar. "Yo tengo mi casa, y hemos ido. No todos los días, pero vamos y venimos. Tuvimos que remodelar algunas cosas y hasta por una cuestión de seguridad siempre tiene que haber alguien, tampoco es que puedo desaparecer totalmente", reveló.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez llevan casi tres años de novios.

Barbie está a punto de estrenar por streaming la obra "Herman@s", producida por Nazarena y protagonizada también por Paula Morales, Rodrigo Noya y Caamaño. La propuesta tiene la particularidad de que el mismo guion está interpretado tanto por el elenco masculino y por el femenino.

Barbie Vélez: "Mi mamá no es una productora que venga a todos los ensayos, como que nos dejaba muy libres".

En cuanto cómo vivió la adaptación del teatro a esta nueva plataforma, la modelo reflexionó: "Al principio obvio que fue raro por el solo hecho de ensayar por Zoom. Teníamos ensayos todos los días pero ya la metodología de Zoom era raro. En las actuaciones uno se agarra, se ve, se mira y era un poco raro eso".

Así y todo, se mostró optimista por esta nueva propuesta actoral: "Siento que está bueno como desafío. Después tuvimos ensayos en el teatro con todo el protocolo, pero la realidad es que el teatro por streaming es algo que llegó para quedarse más allá de la pandemia". La versión femenina de la obra se estrena el 23 de octubre, mientras que el elenco de varones hará lo suyo el 24.

Barbie Vélez reconoció que "fue raro ensayar por Zoom".

"La obra ya está grabada. Queríamos quedarnos tranquilos con la plataforma, que todos pudieran verlo, que no colapse. Lo grabamos a tres cámaras para que se vea absolutamente todo y quedó increíble. Ensayamos un mes y medio, y ahora estamos en etapa de edición", detalló y aclaró que "los precios de las entradas son súper accesibles. Salen 300 pesos".

Por otro lado, lamentó que por la cuarentena obligatoria por coronavirus y las restricciones sanitarias se le hayan cancelado varios proyectos y por lo tanto le cuesta pensar a futuro. "Estoy yendo muy día a día, no me quiero ilusionar como me pasó a principio de año con algo y que después no se puedan abrir los teatros", admitió.

"Sinceramente está todo tan incierto que si hay algo que me enseñó esta pandemia y esta cuarentena es no planear nada. Se me han caído como a todos bastantes proyectos que teníamos cerrados, algunos se han suspendido y otros ni siquiera se van a concretar porque era este el momento. Voy muy día a día", manifestó sincera.

Sobre cómo es trabajar con su mamá como productora contó: "Como un elenco no podía ver al otro, más que nada para no copiar ideas, para que sean bien diferentes, acá en casa no se podía hablar tanto del trabajo, así que se dividían las cosas. Mi mamá no es una productora que venga a todos los ensayos, como que nos dejaba muy libres y al director lo dejaba laburar tranquilo".

Por A.B.