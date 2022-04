@perez_daro

Barbi Recanati es hoy una de las referentes del rock nacional, de una generación emergente que vino a cambiar las cosas. Se reinventó tras la disolución de Utopians, y con una propuesta alternativa no para de crecer, no solo como artista, sino al frente de una discográfica independiente que empuja a músicos de diferentes estilos. El domingo 1° de Mayo se presentará en el Quilmes Rock en su segundo día y antes de subirse al escenario charló con DiarioShow.com

Barbi comienza hablando no de ella sino de uno de sus más grandes referentes musicales, que se reunirá tras muchos años sin tocar para participar del Festival "Grl Pwr" en Córdoba. "Estoy muy emocionada porque voy a compartir escenario con She Devils, una de mis bandas favoritas, Patricia es una gran amiga y hace mucho tiempo que quería que vuelvan a tocar, y ni hablar de compartir escenario".

Su alegría no tiene que ver con su fanatismo, sino con lo que ese fanatismo sugería durante la adolescencia de Barbi: "Ellas eran unas referentes cuando no me daba cuenta que eran referentes. Las iba a ver a todos lados y más allá de que eran buenísimas, definitivamente eran tres pibas al frente, que rockeaban como nadie, y era eso lo que me llamaba la atención cuando no seguía a ninguna otra banda. Después entendí: yo soy mujer, ellas eran mujeres y había algo de ahí que necesitaba".

Aunque a ella no le guste decir que en la actualidad es ella la referente, Recanati es una de las que allanó el camino para las que vienen. Como consecuencia de un arduo trabajo, se comienzan a ver los frutos, como el caso del Quilmes Rock, que ahora cuenta en su grilla con muchas mujeres, situación que antes resultaba extraña.

"En mi caso particular es bastante especial porque yo he tocado en muchas ediciones y siempre me sentí como sapo de otro pozo y la verdad que sí puedo decir que hoy se siente distinto. Veo a colegas, y es muy distinto a lo que era en otros años. Se nota que las cosas cambiaron bastante", indica al respecto la vocalista.

Explicando cómo será su 2022, Barbi cuenta que dejará de lado los vivos: "Se viene una etapa de hibernar y grabar. Estoy preparando un disco nuevo pero arrancando muy de a poco. También aprovechando que se cumplieron dos años del otro disco y el invierno, y tomar unos meses para enfocarme en eso. No tengo idea de qué va a ser el próximo disco, se va viendo mientras se va armando eso".

Pero como fundadora del sello Goza Records, que comenzó con la intención de difundir artistas femeninas, asegura: "Goza es un ente que se va sosteniendo solo por los artistas. El último tiempo salieron muchos discos de bandas que venían sacando singles por Goza. Para mi lo que más destaca es el anti-género, como es el caso de Valen Bonetto, Paula y los pajaros, o Natasha Doe, que se perfilaba como una artista muy rockera y ahora está haciendo dub muy experimental. Hoy tiene que ver con qué tenés para decir y cómo hacés para decirlo, no con si es rock o no".

Detallando un poco esa última afirmación, Barbie revisa el significado actual de la palabra "rock": "El Rock es un verbo, no responde solo a una etiqueta. Por ejemplo Cazzu, Nathy Peluso son artistas que la re rockean independientemente de lo que toquen. Cuando se habla del rock como un género en particular, si ves por ejemplo las bandas que tocaron en todas las ediciones del Quilmes, la mayoría no comparte las características del rock que se concibe como tal".

Y cierra: "También se podía decir que muchos no se vestían o cantaban como rockeros. Si vas a ser tan específico con lo que es el rock, tenés que decir que la última banda fueron Los Ratones Paranoicos".

