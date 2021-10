@VivianaRomano

Atilio Veronelli estrenó recientemente la obra "Parejas desparejas", donde actúa con Marina Alarcón y habla de la vida de cuatro personas de las cuales no se identifica con ninguna, "porque es algo que escribí y salió de mi absoluta fantasía".

Con la impronta que lo caracteriza cuenta que le gusta mirar televisión, "entre ellos, el noticiero de Crónica HD porque es la conexión a tierra que uno debe tener, mucho más no, porque la actual tele tiene mucha gente sentada, hablando y no me ilustra ver la cara del cocinero de turno, o que traigan un formato de cocina y, como funciona, hay siete programas diferentes, pero iguales, hasta los fines de semana. Todos cocinan, viven en la cocina, se conocieron en la cocina, entonces, me aburre un poquito. O sea que, después de informarme, paso al cable para mirar películas o documentales".

-¿De lo que hiciste en televisión, qué te gustó más?

-Lo mejor que hice fue laburar con Antonio Gasalla. Eramos un grupo muy potente y él es el mejor cómico de la Argentina; además estaba en su mejor momento. Yo recién empezaba, tenía treinta años, una energía en ascenso, de modo que ahí es donde más me divertí y nos divertimos. También haciámos los Gran Rex y llenábamos hasta "la manija". También la pasé muy bien en "La mesa de los galanes" o cuando grabámos con Fredy Villarreal, "La risa es bella".

-¿Cómo recordás la etapa de éxito mediático con Nazarena Vélez en "Los Grimaldi"?

-Estuvimos las tempordas 2013 y 2014 con dos versiones, una en Carlos Paz y la otra en Mar del Plata con elencos diferentes, después vino la muerte del marido de Nazarena. Lo viví bien, nos fue muy bien.

-Tomás con naturalidad esto de escribir, dirigir y actuar. ¿Se puede?

-Sí, porque además con un solo sueldo no alcanza. Por otro lado, prefiero dirigir yo cuando sé que le van a dar la obra a un tarado. A veces siento que no quiero que "nadie me toque el auto".

-¿Cómo son tus días?

-Debutamos en el teatro Indigo de Berazategui el 2 de octubre, los días previos ensayamos mucho; ahora hacemos gira y se van cumpliendo etapas hasta llegar a la sincronización absoluta y todo lo demás depende de nosotros, los actores. Pero mi día es como el de cualquier persona, a la noche trato de pasar por la casa de mi novia, cenamos, miramos una serie en Netflix, y el el tiempo me queda veo a mi hijo.

-¿A tu novia la conociste por una app?

-Vamos por siete meses ya y sí, la conocí por Facebook. Sí, estábamos boludeando los dos y se dio.

-¿La pasaste mal durante la pandemia?

-Estuve un año y medio sin facturar, al principio viví de los ahorros, cuando se acabaron, de los derechos de autor y lo que me corresponde por Sagai. Pero la cuarentena me puso la soga al cuello de mala manera a mí y a un montón de colegas más.

-¿Te rapaste porque te estás quedando pelado?

-Cuando era joven, tenía el pelo como un bosque, ahora tengo arbustitos, como esos que nacen en los médanos, entonces decidí raparme cada quince días. Es más, a veces con la maquinita de afeitar me corto la cabeza en la parte de atrás y termino como la momia, con papelitos blancos pegados en cada raspón.

PING- PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Otro ser humano.

- ¿UNA VIRTUD?

- Decir siempre la verdad.

- ¿UN DEFECTO?

- También, decir siempre la verdad.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-La risa de los chicos.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- El llanto de los chicos.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Mirar televisión.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Silbar como los pájaros.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con mis silencios.

- COMIDA FAVORITA.

- Ñoquis de papa.

- ¿UNA SERIE?

- "Ozark"

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN,QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Sería ladrón, pero de joyas.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Freddie Mercury.

- UNA CANCIÓN

- "In my life", de Los Beatles.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Confianza.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En mi hijo.

- ¿UN MIEDO?

- El dolor.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En la montaña, frente a un lago y la nieve.

- UN PLACER CULPOSO.

- Comer muchísimo chocolate.

V.R