Se ve en pantalla a una joven en primer plano, inquieta. La luz azul ambienta la escena que transcurre en una comisaría porteña donde la citaron a declarar. "Carolina Fernández. 29 años. Hago de todo", así se describe Gimena Accardi en su primera aparición en " Separadas". Ella y otras seis mujeres son víctimas de una estafa inmobiliaria millonaria, así comienza la trama de la nueva novela de El Trece que se estrenó este lunes.

En los primeros 50 minutos de la tira se presentan a todas sus protagonistas: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Julieta Nair Calvo y Accardi. En el primer episodio se revelan las particularidades de cada una en la historia.

Accardi interpreta a Carolina Fernández y demuestra que tiene una manera muy especial de relacionarse con su entorno. En principio pareciera que es un poco distraída, algo curiosa e inmadura, pero a lo largo de los capítulos se conocerá que padece el síndrome de Asperger.

Si bien su personaje no está diagnosticado, su personalidad se acerca a las características de ésta condición neurológica. Las personas que tiene Asperger "no entienden los chistes, las bromas, la ironía... son literales", describió Segundo De Los Santos, miembro fundador de la Asociación Asperger Argentina, en diálogo con Diarioshow.com.

Gimena Accardi en la piel de Carolina Fernández, una chica con Asperger.

Se trata de un trastorno que corresponde al espectro autista y puede variar en su nivel de incidencia y desarrollo según la persona. "La formación de su cerebro es diferente a la nuestra. No se trata de un retraso madurativo sino que su cerebro no está preparado para entender el pudor, un chiste, una mirada", explicó De Los Santos quien es papá de Facundo, un joven de 28 años diagnosticado con ésta patología.

"A Facundo lo diagnosticaron cuando tenía nueve años. Cuando nos dijeron, con mi esposa no sabíamos qué pasaba. Acá no se conocía nada. Los demás nos miraban y señalaban. Le reprochaban a mi señora por qué no se ocupaba como madre de él", recordó acerca de cómo fue afrontar la situación durante los primeros años.

Las personas con Asperger presentan dificultades para interactuar y comunicarse con el entorno ya que "hay gestos, palabras, un lenguaje gestual que no lo entienden. Son literales, no pueden decodificar el sentido figurado", contó y recomendó: "Tenés que hablarles corto y concreto, si vos le hablás largo, ellos se pierden, no te pueden seguir".

"Tienen dificultades para empatizar, ponerse en el lugar del otro, tienen discapacidad social", expresó Ernesto Wahlberg psiquiatra infantojuvenil y de adultos especializado en la temática.

Consultado por este portal, el doctor enumeró los principales síntomas: "La literalidad, toman todo al pie de la letra y pueden decir lo que piensan sin entender el impacto que tiene en los demás; dificultad en la interacción social, no saben cómo comunicarse; intereses restrigidos, les gusta mucho algo y solo puede hablar de eso".

Además, detalló una serie de "dificultades sensoriales ya que no tolerar los ruidos y les cuesta mucho el contacto físico. Tampoco toleran estar en situaciones sociales, como viajar en transporte público, porque hay mucha gente".

"Las personas con Asperger tienen discapacidad social". Ernesto Wahlberg, psiquiatra.

La Asociación Asperger Argentina es una ONG que cuenta con personería jurídica desde el 2003 y nuclea a padres, madres y familiares de personas con ésta patología. Funciona como un espacio de contención e información, está integrada por más de 30 socios y se financia a partir de donaciones voluntarias.

"Lo que hacemos es difundir el tema y a la vez hacemos reuniones mensuales para padres que quieran conocer a nuevos papás, contenternos, contar experiencias e intercambiar el contacto de profesionales", contó el referente de la Asociación.

Respecto a cómo percibe el mundo una persona con estas características, expresó: "Cuando los escuchás hablar son muy lógicos, no son enredados para hablar. Van al grano y te dicen las cosas directamente aunque te duela a veces, no tienen filtro".

"Es una dificultad para toda la vida. Se puede trabajar y mejorar muchísimo, pero depende mucho del compromiso de la familia", enfatizó Segundo.

Las primeras escenas.

Además, celebró que aparezcan estos casos en la televisión. "Ayuda también a nuestros hijos. Es un impulso tremendo en el conocimiento de que estas personas están, existen... y ver qué es sirve mucho para la difusión", manifestó.

"La sociedad no puede aceptar algo que desconoce. No saben qué le pasa a una persona así, la ven rara, distinta. Cuando la sociedad conoce lo qué es se abre muchísimo", reflexionó.