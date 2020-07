@Perez_daro

La vida del músico sin poder tocar ni crear puede ser muy estresante. Y peor si se trata de gente que trabaja y se apasiona por hacer bailar a otros, como es el caso de " Ráfaga". Ariel Puchetta, cantante del exitoso grupo, habla de su intimidad en estos difíciles momentos.

-¿Cómo llevás la cuarentena?

-Tranquilo, ¡con ganas de irme corriendo, por momentos! Seguimos trabajando a distancia, pero cuesta mucho más, mandar partes, bocetos, ideas, y que los otros lo veamos. Tratamos de ordenarnos, pero es bastante caótico, en general.

-Igualmente, lograron sacar esta versión de "Volver a empezar"...

-Sí, esta canción la había pensado yo hace mucho, y Mauri, nuestro tecladista, tenía en la cabeza todos los arreglos, entonces la estructuración recaía en él. Ale (Lerner) se copó para hacer el video y su parte, y quedó bien, por suerte. Nos gustó que es una canción de esperanza que tiene un significado en este momento que venimos pasando. Es un himno de siempre, pero ahora es bailable. No sabía cómo iba a reaccionar el público de Ale, pero la verdad sólo hemos tenido comentarios positivos.

-¿Aún existe el prejuicio ante la cumbia?

-Quedan prejuiciosos, no se va a acabar nunca eso. Por eso siempre es satisfactorio recibir comentarios con mucho respeto, más cuando te metés en otros géneros o terrenos. Es gratificante ser respetado en general.

-Si el músico no toca, ¿qué hace?

-Nosotros, como banda, por ahora aguantamos. Vivimos de los shows y es duro para todos. Pero mucha gente está mal. Tenemos mucha gente trabajando con nosotros a los que les pagamos igual hasta que arranque todo de nuevo. Somos varios los socios de la banda, y decidimos poner lo que haga falta para que sus familias estén bien.

-Con Ráfaga, ¿siguen recuperando tiempo perdido?

-La reunión en 2017 nos dio una inyección anímica. Lo hemos charlado, volví yo y Mauri, que siempre trae mucha alegría. Ahora nos extrañamos y nos lo decimos. Siempre pensé que cuando me fui del grupo hubo una pausa, y cuando volví se puso play de nuevo, como que no hubiese transcurrido tiempo. Maduramos y estamos más honestos, también.

-¿Sin rencores?

-Para nada, es más, pudimos hablar con la verdad. Si bien laburábamos todos, los chicos me dijeron que hubo un tiempo en que pasaron hambre, y yo también, porque hice un disco y me lo metí en el bolsillo ¡porque no lo escuchó nadie!

-En casa, ¿cómo cambió la rutina?

-Ahora cumple un año mi hijo y ya sabemos que no lo vamos a poder festejar. Es triste, pero es lo que toca. Lo bueno es que aprovechamos para disfrutar de la familia, algo que el músico no puede hacer mucho, porque vive de gira. Si hubiese estado trabajando, me habría perdido mucho del crecimiento de mi hijo en esta etapa, que es tan importante.

-¿Será difícil retomar la vida cotidiana?

-Lo más complicado va a hacer cuando me tenga que ir, porque ahora el bebé abre los ojos y tiene a sus dos padres. Llevo más de la mitad de mi vida de gira, así que ya me acostumbré a perderme de cosas, aunque duele no tener tiempo para mi familia como quisiera.

Alejado de los escenarios por la pandemia, disfruta de su familia.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS, EN POCAS PALABRAS?

-Buena gente.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Aprender a tocar la guitarra. Después de mucho tiempo, se me dio por hacerlo.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Cuando no me dejan hacer lo que quiero.

-UNA VIRTUD Y UN DEFECTO.

-Perseverancia y, como defecto es que soy muy bueno. Mi esposa me dice que soy “buenudo”.

-COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS.

-Asado, pastas y milanesas, esas tres. Y para tomar, en verano una buena cervecita, y buen vino tinto.

-¿UN PLATO CON EL QUE TE LUZCAS?

-Estofado de carne.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”Gladiador” y “Kung-Fu panda”.

-¿UNA SERIE?

-”Merlí”. Estoy aprendiendo cosas mientras la veo.

-UN/A ARTISTA FAVORITO/A.

-Luis Miguel. En el grupo nunca hicimos nada de él porque los volvía locos poniendo sus discos todo el tiempo.

-UNA CANCIÓN DE “RÁFAGA”.

-”Donde andarás”.

-¿Y DE OTRO ARTISTA?

-”Amarte es un placer”, de Luis Miguel.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Con mi familia en la playa.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU MUJER?

-Nos llevamos muy bien. En la cuarentena todo podía pudrirse, pero nos divertimos mucho y casi no discutimos, lo que es mucho decir en una pareja.

-¿UN PASATIEMPO?

-Jugar al fútbol.

-¿TUVISTE EL DESEO DE HACERLO PROFESIONALMENTE?

-Tenía condiciones, tampoco era un crack. Pero soy un luchador. Nunca se me dio y tampoco lo busqué.

-SI NO TE HUBIESES DEDICADO A LA MÚSICA...

-Me hubiera ido muy mal. Dejé la secundaria en primer año. Empecé a laburar y encontré esto que ahora amo, sé que fui muy afortunado. No me veo en otra cosa.

-UN OBJETO FAVORITO.

-El auto, un Mercedes C200 que amo. Lo extraño cuando me voy.