Ariel Minimal, ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs, celebra los 20 años de su banda Pez, tocando en vivo con público presencial en el mítico estadio Obras, el próximo 12 de junio. En una charla exclusiva con DiarioShow.com, el guitarrista contó: "Es la primera vez que vamos a tocar en Obras, al aire libre, y vamos a hacer un repaso por toda la historia de la banda. Tenemos un montón de discos y queremos honrarlos a todos tocando al menos un tema de cada uno. Quizá una forma medio salomónica de hacerlo es así, con una paradita en cada estación. Estamos tratando en estos momentos de cerrar la lista, tratando de complacernos a nosotros mismos. Ver qué tenemos ganas de tocar, cómo se arma, porque cada canción cumple su lugar en la lista. Ver cómo empieza, cómo termina".

Más tarde, aseguró que también participará del show un ex integrante de la banda: "Se va a sumar en algunos temas, Pablo Puntoriero, el saxofonista y flautista que actualmente toca en La Berisso y que fue miembro de Pez en el año 2000, 2001, 2002, y vamos a hacer un par de canciones de aquella época". En otros detalles del show, el cantante indicó que la idea es básicamente "festejarnos nosotros y mostrar la banda. Mostrar la historia y las gráficas de todos estos años en las pantallas del escenario. Vamos a mostrar todo lo que es Pez y todo lo que ha hecho Pez".

EL ENCIERRO

Sobre la experiencia en pandemia, cómo la pasó la banda y los proyectos que tenían confesó: "El nuevo material lo tenemos, solo que no lo vamos a presentar ahora porque no salió todavía. Pero durante la pandemia compusimos y grabamos un disco nuevo, que sería el número 20 de estudio. Está grabado y se está terminando de mezclar en estos días". "La idea es que salga antes de fin de año la versión en vinilo al menos y ojalá podamos editarlo en CD", contó Minimal con la ilusión de ver el material en formato físico. Casi sin que pase un segundo agregó: "Pero bueno…ahora todos los planes son un deseo, un anhelo más que un plan. Vamos a ver después qué es lo que termina ocurriendo".

Y recordó cómo fueron aquellos días: "Primero nos comimos la encerrona como todos, esos primeros meses que nos veíamos por Zoom y no hacíamos nada. Nunca había pasado en 27 años de la banda, nunca nos había pasado estar tanto tiempo de inactividad, fue como raro y después, apenas se pudo salir y juntarse con protocolos, nos empezamos a juntar. Yo ya venía componiendo y nos pusimos a tocar esas canciones. Después grabamos el disco. Esa fue siempre la forma de trabajar en estos casi 28 años, entonces esa parte que es la que depende de nosotros (lo que es componer, ensayar, grabar) medio como que lo manejamos, no de taquito, pero sabemos hacerlo. Somos eficaces en esa parte del trabajo, pero después todo lo que sea armar giras, conseguir fechas, estrategias, se nos escapa por completo. Ahí dependemos de un tercero que venga y nos ordene, porque ahí no tenemos idea nosotros. No somos tan independientes ni autosuficientes como a veces se dice, necesitamos de alguien que nos mueva un poco para poder salir a tocar, ninguno de nosotros naturalmente es mánager, no nos sale y no nos interesa hacer ese trabajo", aclaró Ariel.

Por último aseguró que "será un show especial tocar en Obras, para cualquier banda y para una banda como Pez que en 27 años nunca tocó ahí tiene su momentum, digamos. Esas canciones clásicas que tocamos durante toda la vida. La idea es que sea un show compacto, una hondonada de música para poder tocar todas las canciones que queremos", cerró.

Por M.P.