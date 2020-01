En esta nueva edición de nuestro segmento de YouTube "El Pueblo Quiere Saber", el actor español Llorenç González respondió las preguntas que el público hace sobre él en buscadores de Internet. Además, en su tercera visita a Argentina, se animó a participar de un video reacción en el que se lo ve probando un mate por primera vez.

González, conocido por su participación en series como Velvet y El Gran Hotel, habló sobre las cuestiones que más le interesan al público sobre su persona. Para determinar cuáles eran estos ejes de atracción se utilizaron las búsquedas más comunes en Internet: "Llorenç González novia, Llorenç González hermano, Llorenç González estatura, Llorenç González Velvet, Llorenç González Argentina".

En primer lugar, el actor se refirió a su estado sentimental. Al respecto, aseguró que continúa en pareja y expresó querer "mucho" a su novia. Al enterarse que los usuarios buscaban información sobre él y su hermano Robert, el artista destacó sus cualidades como actor.

Luego, para resolver la inquietud de los fans que buscan constantemente su cuenta de Instagram, confirmó que su red oficial es @llurilluri, la cual está verificada y tiene más de 80 mil seguidores.

Además, luego de una carcajada, reveló cuál es su estatura, dato que es sumamente requerido por los usuarios de internet. "Mido 1,78 cm", expresó.

Sobre el último episodio de Velvet, el cual fue emitido a fines de diciembre de 2019, comentó: "Salen personajes que hace mucho tiempo no salían y eso lo hace más especial. Es muy emocionante, tienen que verlo".

Pese a su trayectoria cargada de éxitos, Llorenç manifestó que su principal proyecto es vivir el presente. En en ésta última visita al país, agradeció la contención y el afecto recibido por los seguidores que tiene en nuestro país y agregó: "Siempre tengo la sensación de que se me recibe con los brazos bien abiertos, es una sensación maravillosa".



Agradecido con Argentina y abierto a conocer las tradiciones autóctonas, se animó a probar un mate frente a las cámaras para demostrar su gusto por la infusión nacional. "No es la primera vez que tomo mate, es buenísimo. A mí me gustan las cosas así, sin azúcar. Que el mate sea amargo lo hace bonito", sostuvo convencido al final del video.

"El pueblo quiere saber", es una frase emblemática que resurgió para darle nombre al nuevo segmento que se lanzó en nuestro canal YouTube, el cual tiene más de 330 mil suscriptores.

La creación del segmento surgió a partir de la necesidad períodistica de poder brindarle a los usuarios las respuestas de las preguntas que realizan diariamente en buscadores en la red sobre diferentes personajes y figuras tanto internacionales como locales, políticas o del mundo del espectáculo.