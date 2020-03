@AntoBaldi_

A los 50 años y con "muchos motivos para festejar", Guillermo "El Pelado" López decidió sellar su amor con Nella Ghorghor, una joven productora que conoció hace dos años. Será la primera vez que el conductor contraiga matrimonio, por lo que la emoción y los nervios están a flor de piel.

La atención del conductor está puesta en los detalles de la boda. Con dos mega celebraciones a su cargo, quiere sentirse "como un invitado más", confesó en diálogo con Diarioshow.com. El viernes será la unión civil con una ceremonia a la vera del río en Costa Salguero y en abril se celebrará el acto religioso en la localidad de Parque Leloir.

.

"El casamiento no va a modificar mucho nuestra vida diaria. Más que ansioso estoy como atento a que todo esté organizado y esté bien porque me gustaría ese día no ocuparme de nada", describió. La pareja convive desde hace más de un año y medio. Este verano, los tortolitos disfrutaron a pleno de la temporada en Pinamar.

El Pelado López y su pareja Nella Ghorghor.

El Pelado y Nella se conocieron a principios de 2018, pero recién en abril comenzaron su relación. "Supe esperar. Pero desde el primer día que empezamos a estar juntos los dos sentimos que era muy especial y no perdimos tiempo. Yo soy un tipo grande, no era mi idea estar mucho tiempo noviando y me parecía que era el momento y la persona adecuada para apostar al cien por cien", reveló convencido.

"No soñaba con casarme. No era de las personas que está permanentemente pensando en el día que se case, pero formar una familia en este momento me encantaría", confió el ex de Sofía "Jujuy" Jiménez. Si bien todavía no tienen definido dónde será su luna de miel, Guillermo y Nella ya planean tener un hijo.

.

Lejos de aquel personaje en "CQC" que lo lanzó a la fama, el Pelado se muestra más allá de la ironía y muy comprometido en su relación. "Estábamos en duda de hacer la fiesta en un lugar u otro entonces le propuse a Nella festejar por partida doble", contó.

Mostraron su compromiso por las redes.

"Apuesto a que ella sea la mujer para el resto de mi vida. No me voy a volver a casar nunca más entonces le dije a modo de chiste de hacer un festejo doble. Había un montón de motivos para festejar y como se dieron dos oportunidades decidimos hacer doble fiesta", aseguró.

"No soñaba con casarme". El Pelado López.

Este viernes al atardecer, el conductor y su pareja de 35 años darán el "Sí quiero" ante 200 personas que luego serán protagonistas de un ágape a lo grande con música, tragos y comida rica. Mientras que el 4 de abril realizarán la ceremonia religiosa para más tarde volver a festejar en un súper salón.