Antonio Birabent lleva la música en la sangre. Lo que podría haber sido una presión, desde su adolescencia lo utilizó para crear y acompañar a Moris, su padre, en parte de su extensa carrera. Justamente llevan años tocando juntos e incluso lanzaron dos discos a la par ("Familia Canción" en 2011 y "La Última Montaña" en 2020) que demuestran la gran conexión entre ambos.

Como si fuera poco, publicaron una versión renovada de "El Oso", una pieza fundamental en la historia del rock nacional, a modo de epilogo de la segunda placa mencionada. "Hubo repercusiones muy sentimentales y de generaciones muy diversas, la canción llegó a públicos muy distintos", confiesa el artista.

La familia está muy presente en su palabra y en su rutina. Mientras conversa del otro lado del teléfono, menciona la presencia de Oliverio, el hijo que tuvo en su larga relación Cecilia Peckaitis, modelo. Si bien todavía no conectaron a través del arte, comparten la pasión por el fútbol y se muestra tranquilo después de la cuarentena que compartieron.

Está claro que su trayectoria lo muestra como una persona multifacética. Por eso mismo, da rienda libre a la actuación pero también a nuevas exploraciones en las ramas del arte. Un ejemplo claro es el libro que lanzará en pocas semanas, a la par que desarrolla distintos proyectos musicales y presentaciones en dupla con su padre. "Seguramente este año vuelva a actuar, es algo que por un motivo u otro no hice en este último tiempo", detalla sobre su futuro cercano.

Antonio Birabent junto a su hijo.

- Tocás desde joven con Moris, ¿la motivación para seguir entrando a grabar con él?

- Arranqué desde chico, incluso antes de que se haga público. Cada vez es distinto, es un desafío y tratamos también de no naturalizarlo. Intentamos darle el valor que tiene y es algo extraordinario que un padre e hijo compartan un escenario en un momento de la vida como este.

- ¿Ya compartiste momentos musicales con tu hijo?

- Hasta ahora no, pero respeto eso, yo tampoco fui obligado por mi padre. A Oliverio (10) le gusta lo mismo que me gustaba a mí a su edad que era el fútbol, no lo fuerzo. Me gustaría que en algún momento se vaya para la música pero es una decisión que tiene que tomar él. Sería un error grave de mi parte ponerme insistente.

- ¿El contexto de los últimos dos años te hace refugiar en mayor medida en el arte?

- Todo esto que estamos viviendo en los últimos tiempos a mí me reafirma la necesidad de estar alegre y valorar lo que me toca. En gran medida de esa valoración, en mi caso tiene que ver con lo musical y escribir, también la palabra. En marzo saco mi primer libro que se llamará "Tres" y el proyecto es seguir haciendo las cosas que me motivan. Tenemos que estar cada vez más atentos a eso.

