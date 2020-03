@AntoRavinale

A sus 20 años, Mía Martínez logró convertirse en una de las influencers con más peso en las redes sociales. Es una de las pocas que se muestra tal cual es y no se esconde detrás de los retoques digitales. Es por eso que consiguió captar a un público fiel que la sigue en su carrera y en sus aventuras por el mundo.

Sin embargo, Mía le dice a sus 255 mil seguidores de Instagram que no todo es lo que se muestra en el mundo virtual, apenas expone un pequeño porcentaje de su vida que, por lo general, suele ser el más superficial. "Las redes son una burbuja, sólo se muestra lo que queremos mostrar", le confesó la joven a DiarioShow.com.

La influencer empezó en Instagram hace años, cuando todavía no era una plataforma de trabajo. "Nunca me quise dedicar al ámbito de la moda, pero es un poco lo que se muestra en mis redes porque esa imagen me abrió puertas. Tenía 16 cuando hice mi primera producción y desde ahí empecé de a poco en el rubro”, recordó la bloguera.

Mía contó lo que no se muestra en las redes.

"Cuando todavía estaba en el colegio empecé a emprender los viajes con una productora que me armé, una amiga fotógrafa y un amigo que estudiaba producción de cine", comentó Martínez sobre su método de promoción de marcas en el exterior. Y admitió: "Me llevé 20 millones de marcas para hacer en tres días, ¡nos volvimos locos! Pero de ahí empezás a aprender, a los palazos, me caí mil veces".

De todos modos, aseguró que el modelaje está lejos de lo que ella realmente ama. "No lo disfruto tanto como manejar la marca por atrás. Inspirarme en la parte creativa y manejar la parte comunicativa", explicó.

Cuenta con más de 255 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Más allá de lo que muestra en las redes, Mía intenta conectar con sus seguidores de otra manera y hasta realiza eventos con fines caritativos que le llenan el alma. "Trato combinar las redes por la llegada con el público. Logro una empatía con ellos, un lazo. Por eso mis pies (posteos) de Instagram son larguísimos, ¡un choclo! Si los lee el 10 por ciento de mis seguidores es un montón, pero gracias a ellos que los leen y me responden es que sigo. Por eso, empecé a organizar eventos con la finalidad de beneficios o eventos y que la gente traiga donaciones y después me encargo de contactar a ONGs, fundaciones o comedores que lo necesiten. Tratar de usar esa llegada al público con otros objetivos", detalló.

Abandonó su carrera de comunicación para comenzar con nutrición.

Y continuó: "Está la parte superficial como sería la moda y la estética, que me han llevado a ser contratada por marcas como administradora de la comunicación y del marketing, pero eso es lo que no muestro tanto en redes. Solo me enfoco en los viajes, que es mi potencial, y en documentar lo que son las diferentes culturas, que hay gente muy distinta en el mundo, pero estamos todos enlazados que es lo que a mí me abrió la cabeza y me la rompió".

Respecto a la demanda que tienen muchas jóvenes por "alcanzar la perfección", la instagramer llegó a hacer una producción de bikinis para todos los cuerpos con el fin de concientizar sobre la diversidad corporal: "Las diseñé junto a una marca, que incluía a modelos de todo tipo, la nueva ley de talles. Las chicas me mandaban mensajes llorando y mi público seguía siendo el de siempre".

Una producción sincera y real.

"Desde chicas buscábamos a una persona a quien imitar, antes eran famosas y hoy son influencers. Entonces cada palabra que digo es importante y no sabés a quién está llegando ese mensaje, cada persona es un mundo. Primero todo lo que ven y lo que te dicen hay que tomarlo con pinzas. No hay nadie que no tenga problemas, yo misma los tengo, cada uno los tiene que solucionar a su manera porque todos somos distintos y tenemos nuestro brillo", reflexionó.

"Hay una frase que me quedó re grabada y que se la decía a mi abuelo cuando estaba muy mal: ‘Esto también pasará’. Cuando estamos en nuestros mejores momentos tenemos que saber que también van a pasar, pero cuando estás en el peor también va a pasar", concluyó.