Anita Martínez tiene un largo recorrido dentro del arte pero las ganas de expandirse siguen con la misma fuerza de décadas atrás. "No me permitiría nunca ser la misma actriz durante miles de años", repite sobre su búsqueda por abarcar nuevas áreas. El tiempo de confinamiento por la pandemia lo utilizó para estudiar nuevas aristas como filosofía, dramaturgia y manipulación de títeres, un aspecto que tiene mucha relevancia en su presente profesional.

Su reciente incorporación a "Madres", la exitosa obra que realizó temporada de verano en Mar del Plata, también presenta un desafío. "Lo que más me gustó fue la temática y que tiene un enfoque disruptivo, mirar la maternidad desde otro lugar", explica sobre su aparición en el proyecto donde tiene a Flor Otero, Sabrina Garciarena y Viviana Puerta como compañeras de elenco en el Paseo La Plaza. Justamente gran parte de su vida gira alrededor de Lorenzo, su único hijo, producto de su relación con Jorge Parodi, productor teatral.

-¿La obra te ayudó a repensar la maternidad?

-Tengo los quilombos de la maternidad re presentes (risas). Me encanta ser mamá, me gustan esos desafíos, creo que la maternidad es de la única cosa de lo que no reniego. Tengo un solo hijo y los años pasan volando entonces no me quiero perder nada, voy a las salidas del colegio y hasta fui al viaje de egresados. Siempre hay algún obstáculo pero no me pesa la maternidad.

-¿Te considerás una "madre buena onda"?

-Me considero muy participativa, es difícil que no me entere de lo que pasa en el colegio o el grupo de amigos. Intento no juzgar, me gusta invitar y que mi hijo sienta que tiene un espacio para compartir. Yo lo que traté estos años es tirarle por la cabeza todos los valores para que le queden: cuidá las plantas, cuidá los animales, no pierdas la pasión por aprender, cuidá tu familia, divertite, estudiá idiomas. Si yo no estoy, que eso quede en algún lado.

-¿Siempre estás en búsqueda de cosas nuevas en tu trabajo?

-Lo que pasa es que me gusta estudiar muchas cosas. Estoy abocada a los títeres para adultos hace un montón de tiempo, es una cosa que me llevó mucho tiempo estudiar, y me divierte. Todo lo que tenga que ver con el teatro me resulta interesante y atractivo. En la pandemia aproveché y estudié un montón. Nosotros no podemos quedarnos, tenemos un instrumento que es el cuerpo que necesita estar todo el tiempo en actividad para no estancarnos.

Anita Martínez disfruta de su presente en "Madres".

-¿Te pasó de "estancarte"?

-Cuando lo sentía, me corría. Si se transforma en algo de siempre, me enloquece, entonces voy y vengo. Me siento mucho más confortable en el teatro.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Estudiosa, remadora y ansiosa.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy muy luchadora.

- ¿UN DEFECTO?

- La ansiedad.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Tener agua caliente.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Problemas domésticos.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Leer.

El elenco de "Madres".

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Tengo mucha facilidad con las plantas.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Cuando soy precisa.

- COMIDA FAVORITA.

- Ensalada con pastas.

- ¿UNA SERIE?

- “The Tudors”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Maestra o abogada.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Cuando murió Enrique Pinti, prometí que iba a nombrarlo siempre que pudiera, así que vamos con él.

El recuerdo de Enrique Pinti, siempre presente.

- UNA CANCIÓN.

- “Let It Be” de The Beatles.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Respetar los espacios.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi mamá y mi hijo.

- ¿UN MIEDO?

- Morir y dejar problemas.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Con una silla en la orilla de un mar caliente sin preocupaciones ni teléfono.

- UN PLACER CULPOSO.

- Helado de sambayón.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gusta el jerez, pero no tomo alcohol.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Arreglar las cosas con magia.