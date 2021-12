@VivianaRomano

Aníbal Pachano finaliza el año con una excelente propuesta laboral y se siente feliz de volver a Villa Carlos Paz para presentar un espectáculo autorreferencial que denominó "Así vuelvo", que estrenará en el teatro Acuario después de la Navidad en las sierras cordobesas. "Quiero homenajear a mi carrera, a la historia que fui transitando en esta vida, de eso se trata. Esto será parte de una biopic que estoy en tratativas que se pueda filmar, pero el título del espectáculo surge después de Flower y de mi operación. Quiero contar lindos momentos, voy a descartar las pálidas y las añoranzas, mi espectáculo es esperanzador, como yo manejo la vida", señaló con DiarioShow.com.

-¿Avanza el proyecto de tu biopic?

-Ya está hecho el guion, falta pulirlo, pero no quiero hablar de la biopic porque es un trabajo a futuro. Para mediados del año que viene, en principio. Lo qué sí puedo afirmar es que comenzamos con la biopic y en un momento se transformó en el espectáculo "Así vuelvo".

-¿Carlos Paz es una plaza donde siempre trabajaste cómodo?

-En realidad vuelvo a un lugar donde transité mi infancia, tiene que ver con mi mundo del arte desde los 6 a los 12 años y eso me permitió crecer en un mundo creativo muy particular, de modo que regresar después de ocho años es un nuevo desafío y un placer. Cuando termine la temporada volvemos a Buenos Aires y posteriormente viene la gira y terminamos en Montevideo.

-¿Estás dispuesto a cerrar un ciclo de Aníbal como artista en el escenario para darle lugar al productor y director?

-Sí. Voy a dedicarme a lo que también puedo y sé hacer. Entendí que todo en la vida tiene un ciclo, que debemos renovarnos y que tenemos que darle lugar a gente nueva con talento; me va a encantar pensar, crear y dirigir a otras personas en las que me veo reflejado.

-¿Tu etapa como jurado en el programa de Tinelli también cerró?

-Fui jurado en el "Bailando" de Chile. Marcelo decidió elegir otro jurado, renovarlo, y me parece bien, aunque yo tengo una vasta experiencia en el tema.

-¿Miraste el programa este año?

-Algunas veces porque estuve manejando muchos temas de trabajo. También grabé mucho para "Corte y confección".

-¿Durante la pandemia y el transcurso de tu enfermedad bajaste los brazos en el sentido de no querer volver a trabajar?

-Si no trabajo, me enfermo. Trabajo y me vitalizo. Es una resiliencia necesaria y la verdad que la aplico todo el año. Yo no estoy enfermo, estoy transitando una enfermedad.

-¿Antes de viajar tenés programados chequeos de rutina?

-Tengo al día todos mis controles correspondientes que realizo cada dos y tres meses, cuando los médicos lo determinen; los próximos los haré en Córdoba, tengo todo previsto y hablado con los especialistas que me atienden.

-¿Con quién viajás a Carlos Paz?

-Con una compañía de más de veinte personas, una compañía maravillosa y para ellos no tengo más que palabras de agradecimiento, especialmente a Alejandro Lavallén, una amigo de toda la vida y compañero de trabajo quien es el codirector del espectáculo y ahora vamos rumbo al estreno.

-¿Ana, tu ex mujer, y Sofía, tu hija, van a pasar unos días con vos?

-Ana, seguro, en algún momento. Sofía no creo porque va a estar trabajando en Buenos Aires.

Por V.R.