Falta menos de una semana para que se conozca al ganador de " MasterChef Celebrity" y existen muchas expectativas por parte de los televidentes como así también de los familiares de los participantes. Aníbal Pachano se mostró emocionado con DiarioShow.com por el gran logro de su hija, Sofía, quien demostró su talento por la cocina y llegó a la recta final de la competencia. Sin embargo, admite que no sabe quién va consagrarse con la victoria.

Aún así, el artista declaró sobre la actriz: "La veo bien, ¡cómo papá qué puedo decir! Estoy orgulloso, sé que laburó mucho, se merece el lugar que tiene al que llegó. Demuestra que es una profesional en todo lo que encara".

En el transcurso de la competencia, Sofía mostró que es una gran profesional pero, ¿de dónde nació su pasión por la cocina? "De chiquita jugaba con su mamá y hacía masitas y tortas para el colegio. Conmigo también aprendió porque cocinaba mucho. A nivel personal hizo sus cursos e hizo un montón de cosas que tiene que ver con la cocina. Se preparó, tiene conexión con chefs de distintas partes del mundo y eso también la ayudó a estar más informada", detalló el coreógrafo.

En la misma línea, continuó: "Fui una parte, pero creo que es más personal que familiar. Somos una familia que cocina y se ocupa de comer rico. Pasa que Sofía tiene otra especialización, está más arriba".

El artista contó que su hija aprendió parte de lo que sabe de gastronomía con él de pequeña.

Consultado por si sabía quién ganará la competencia, manifestó: "¡No lo sé y no me cuentan nada! La verdad que la vi poco (a Sofía) y no me cuenta nada. En general trato de no meterme en su trabajo". Aún así, comentó quién cree que va a ser para él una de las figuras que llegan a la gran final: "Creo que la Maradona (Claudia Villafañe) será... habrá que esperar".

Si bien todavía no finalizó la primera temporada del reality, ya se comenzó a planear "MasteiterChef Celebrity 2" para este 2021 y hay varias figuras convocadas que sucederán a los concursantes del último año, como es el caso de Carmen Barbieri tras la participación de Fede Bal o incluso se pensó en Carola Reyna luego del paso de Boy Olmi.

Por último, Aníbal admitió que es fanático de la competencia ya que asegura que ve el programa semana a semana. Al indagar si le gustaría estar la próxima temporada, confesó: "Sí, me interesaría participar pero no fui convocado. Me encanta la cocina pero no me llamaron. Además ya firmé contrato para 'Corte y Confección Famosos' y estoy con expectativa porque es algo nuevo".

