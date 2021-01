@Antoravinale

La pandemia del coronavirus dejó paralizado a miles de trabajadores del sector artístico argentino. Durante varios meses, algunos actores debieron mutar de los escenarios a las plataformas streaming para continuar con su trabajo y poder sobrevivir en el ambiente. Luego de varias luchas, los trabajadores del medio pudieron reabrir los salas teatrales, bajos estrictos protocolos y continuar cómo se puede. Pero debido al aumento de casos hubo restricciones horarias que afectaron nuevamente a las obras.

En ese sentido, Aníbal Pachano mostró su hartazgo frente a la situación y se lamentó en diálogo con DiarioShow.com: "Las obras que tienen horarios arriba de las 22 o 23 van a estar complicadas pero está peor el teatro independiente que directamente no puede trabajar. Hay que esperar y escuchar a la gente para que pueda trabajar".

"Somos varios los que luchamos por la apertura del teatro. Estamos todos tratando de sostener el proyecto, porque la gente tiene que comer. Lamentablemente va a haber que sacar el teatro a la calle", declaró.

En las últimas horas se conoció que el artista contrajo coronavirus. (Fernando Pérez Re/ Crónica).

Consultado por si le gustaría volver a encarar un proyecto artístico en teatro, contestó firme: "Por ahora no tengo ganas de subirme a un escenario, no tengo ganas de gastar plata ni de bancarme protocolos insoportables que no ayudan ni colaboran en nada, así que hasta que ésto no termine no pienso volver".

El artista siempre se caracterizó por tener un lugar en los medios y para este 2021 se encuentra haciendo radio y fue seleccionado para participar de la edición famosos de "Corte y Confección". "Todavía no sé cuando salimos, calculo que en febrero empezarán a grabar", indicó. Pese a su exitoso presente, declaró: "Si no tengo trabajo me lo busco, siempre soy de buscarme proyectos".

En la actualidad, el padre de Sofía Pachano, quien fue eliminada recientemente de "MasterChef Celebrity", dio positivo de coronavirus. Aún así evitó hacer un show con la enfermedad y expresó en "Cortá por Lozano": "Estoy muy bien, no le caguemos el disfrute a Sofía en MasterChef Celebrity. Lo filtró una naboleti, hoy es el día de Sofía y no el mío. Estoy muy bien y muy controlado".

Por A.R.