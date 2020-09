@Rfilighera

El hombre es contundente ante DiarioShow.com al responder cómo experimenta esta etapa aletargada de la cuarentena: "Bastante cansado, aunque soy consciente de la necesidad de que suceda. Sin embargo, entiendo que urge la posibilidad de ultimar la mayor cantidad de protocolos posible. En lo que hace a la salud en toda su estructura es perjudicial, porque no te podés trasladar en líneas generales; tampoco se puede acercar hasta tu casa un kinesiólogo, entonces, empieza a complicarse un sistema que va mucho más allá del Covid-19. Y económicamente la situación es crítica, no hace falta recordarlo".

Aníbal Pachano comentó también que transita esta emergencia sanitaria junto con Sofía, su hija, y que sus únicas salidas estuvieron centradas en la realización de trámites impostergables y en visitas a los médicos que se están ocupando desde hace varios años de su atención. "A mí me gusta, porque la experiencia así me lo indica, estar atento a todo. Me voy realizando todos los chequeos que me van indicando, hace poco me realicé una resonancia de pulmón y los demás indicadores me siguen dando buenas señales en mi organismo, así que me encuentro tranquilo, pero sin descuidar absolutamente nada".

Recordó el artista que "en febrero estuve participando en el Festival de Viña del Mar, y luego, el 29 debuté como jurado en el Bailando de Chile y regresé a Buenos Aires, el 26 de marzo por el tema de la pandemia. En primer término, estuve recluido en un hotel y posteriormente, en mi casa. Luego de pasar las dos primeras cuarentenas me trasladé al campo y allí la pasé junto a Sofía, muy bien y protegido".

El coreógrafo relató que su trabajo en el país vecino fue "una experiencia maravillosa". Expuso, en este sentido: "No tengo más que palabras de agradecimiento a toda la producción chilena y a mis compañeros de trabajo. Tomamos todos los recaudos para poder llevar adelante el programa y se cumplieron a rajatabla. Luego vino toda esta hecatombe en Latinoamérica, en consecuencia, el ciclo se suspendió y volví".

También lo consultamos sobre las diferencias entre el "Bailando" de Chile y el nuestro. Al respecto, dijo: "Desde la puesta en escena y lo estético, ninguna diferencia; y mi personaje impactó en varios aspectos, sobre todo, elogiaron mi forma de devolución. La única diferencia quizá sea que allá a la gente no le gusta el conflicto y esto está muy bueno. Todo se desenvuelve en aguas mucho más tranquilas, entonces las devoluciones se pueden hacer de manera más inteligente y mucho más ordenadas. Pude exponer más mi rol de maestro, enseñar cuestiones que tienen que ver con tantos años míos de recorrido. Eso es lo que me gusta a mí. Así dadas las cosas, espero, entonces, retornar al Bailando de la Argentina, aunque creo que la vuelta recién se podrá dar el próximo año".

VIENTOS DE CAMBIO

En relación con la nueva Asociación Civil de Trabajadores del Arte que lidera Gastón Soffritti y de la que forma parte su hija Sofía, Pachano subrayó: "Me parece estupendo, ya es hora que se renueve la cabeza de todos y está muy bueno que la generación de los 30 años lo pueda lograr. Mi generación está terminada, acabada, vetusta. La generación de los 50 para arriba no va a cambiar absolutamente nada. En primer término, porque la cabeza no está preparada tecnológicamente para plasmar ningún cambio y eso quedó plenamente demostrado en esta pandemia. Lo único que está pasando es que se pierden fuentes de trabajo. Es hora de que se muevan (Alejandra) Darín y compañía".

Sobre la efectividad y la alternativa laboral del streaming, opinó: "Forma parte de las nuevas plataformas, sobre todo, de parte de la juventud, porque nosotros no entendemos nada del streaming. Mi generación no tiene la menor idea de cómo se pone una cámara. Entonces, ojalá que la gente joven la pueda manejar, aunque, obviamente, no tiene la calidez de estar sentado en un teatro. Son cosas totalmente distintas".

OPINIÓN EXPERTA

Cuando le consultamos su opinión acerca de esta nueva edición del "Cantando", destacó que "me encanta la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández, son dos personas jóvenes que tienen gran empuje y que se afianzan cada vez más. En cuanto a los participantes, hay algunos que me gustan y otros que no; sin embargo, en esto hay que tener en cuenta que es muy difícil cantar; en el baile se puede engañar o disfrazar un poco más la situación, en el canto no y de esto uno se da cuenta desde el minuto cero".

"La afinación de una persona es como el punto fundamental. Si no sos afinado y no se acoplan las voces como corresponde, es muy difícil; entonces, hay parejas que están en dificultad y otras, en cambio, tienen un grado de competencia muy bueno. Están las que son las mejores y, también, las que son mamarrachos, como siempre, en definitiva, forman parte del circo", agregó.

En cuanto al jurado, también confesó que "Karina La Princesita me encanta, ha encontrado una nueva faceta y tiene una meritoria cuota de frescura; está aprendiendo, por un lado, y también es filosa y memoriosa y atiende muy bien el juego; Nacha, por supuesto, es una maestra, tiene todos los atractivos". ¿Y Moria?, le preguntamos: "Moria forma parte del show, pero yo no hablo de Moria, no me gusta hablar de ella".

Su posible vuelta a los escenarios teatrales "será cuando todo esté superado y se encuentre ya la vacuna". "Estoy armando un espectáculo que va a ser una combinación entre el music hall y la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Para mí será, además de mi habitual condición de realizador y coreógrafo, un verdadero desafío actoral", contó.

También se refirió a la polémica grieta política: "Los de la grieta me tienen harto. Estamos en un momento en que la gente necesita solidaridad. Es decir, solidaridad para la enfermedad y también para la construcción de un nuevo país. Aburren con la grieta, aburren con la pelea, lo único que generan es violencia. Pero, bueno, qué vamos a hacer, estamos aquí en el medio de un camino. Eso sí, en realidad, me gustaría irme a vivir afuera. El mundo pasa por otro lado, estamos encajetados en seguir regodeándonos con una división que ya está, ya fue, ya terminó. Hace cuarenta años que terminó toda esta historieta".

A modo de reflexión final, Aníbal adelantó: "Después de esta pandemia, seguramente, se vienen grandes cambios, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Hay una gran crisis en la salud, en la atención, de pensamiento, de creatividad, y creo que se viene algo de lo que yo vengo hablando desde hace mucho tiempo. Reventó el sistema manierista y yo lo entiendo desde un lugar puntual de la arquitectura. El manierismo es un sistema abarrotado, confundido, enojado, y fue un movimiento entre el Renacimiento y el Barroco".

"En consecuencia, va a saltar dinamismo absoluto, porque hay un cambio, y por eso estoy feliz de que la gente de 30 y 40 años estén provocando ese cambio. Los chicos están en otra cabeza, nosotros, los viejos, estamos rompiendo las pelotas. Esto es lo que pasa, tenemos vieja la cabeza, ya está. Todo este circo de yo soy moderno es una mentira más grande que una casa, es de la boca para afuera. De la boca para adentro seguimos pensando exactamente lo mismo y haciendo las mismas cagadas de siempre".

UN CAMINO DE ESFUERZO

ARQUITECTO DE SU PROPIA VIDA

Familia de laburantes. Ese fue el eje conductor de los Pachano y en este camino estuvieron centrados los mayores desafíos. Su padre fue jefe de la policía de Santa Fe durante la administración de Arturo Frondizi y, además, incursionó en la gastronomía y la hotelería.

Posteriormente, todos se trasladaron a Buenos Aires y uno de los primeros trabajos de Aníbal fue en cadetería. Y ya a los 17 años empezarían a aflorar los primeros perfiles de su vocación.

Participó en un certamen de bailarines que había organizado el recordado programa televisivo "Alta tensión", pero quedó eliminado en la parte final del concurso. Posteriormente, también se dio cita otra pasión que incidiría en su universo profesional. Entonces, estudió arquitectura.

En esta carrera, puntualmente, trabajó con Antonio Jantus entre 1974 y 1976, luego fue jefe de taller en el Estudio Kliczkowski-Minond-Natanson-Nevani-Sztulwark, y finalmente trabajó junto con Eduardo Rojkind, hasta que recibió su título en la Universidad de Buenos Aires, en 1980. Así dadas las cosas, trabajó como docente de sistemas de comunicación visual en la UBA, llegando a diseñar en 1982 una casa en el balneario de Cariló.

Años después se casó con la bailarina Ana Sans y, fruto de ese amor, nació Sofía. Aníbal y Ana crearon el grupo artístico de baile y zapateo americano pionero en nuestro país, los Botton Tap, debutando en los años 80 en el emblemático reducto Michelángelo, ubicado en el barrio de San Telmo.

En 2009 ingresó en "ShowMatch", la gran creación de Marcelo Tinelli, y ese enorme caudal de experiencia y creatividad de Pachano empezó a tener repercusión mediática y alcance popular masivo. Hoy es sinónimo de "jurado" y evaluador del talento de los demás.

Pachano junto a su hija Sofía Pachano y Ana Sans.

