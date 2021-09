@VivianaRomano

"Cuando comenzó la cuarentena estaba trabajando con Moria Casán y hacía un programa para KZO, de repente se cortó todo, estuve un mes en mi casa con mi hijo y mi pareja, me destaqué en la cocina, amplié mis habilidades y en abril arranqué en 'Editando Tele', programa que hago hasta el día de hoy con la conducción de Diego Korol y las participaciones de Tomás Dente y Luis Piñeyro", cuenta Angie Balbiani, quien atraviesa el sexto mes de gestación fruto de su relación con Juan, aunque ella tiene a Benjamín de su primer matrimonio con Félix Maglione.

- Contanos sobre este embarazo.

- Mi segundo embarazo lo transito muy bien, a sabiendas de que será mi último hijo. Estoy contenta y tengo fecha de parto para mediados de diciembre.

- ¿Cómo conociste a tu marido?

- Fue una tarde cuando paseaba a mi perro por la plaza, y él jugaba al fútbol con sus amigos, nos quedamos hablando y al tiempo comenzamos a salir.

- ¿Cómo recordás tus comienzos como actriz en varios programas de Cris Morena?

- Recuerdo siempre bien esos momentos porque soy una persona agradecida. Nunca me voy de un trabajo diciendo nada peyorativo, hay que rescatar todo lo bueno, y lo bueno es el aprendizaje y la educación que me dieron en cuanto a lo laboral.

- ¿Buscaste dar un giro en lo profesional?

- Mi giro no fue impredecible; cuando terminé el colegio comencé a estudiar periodismo en la UCA y Arte dramático en El Salvador. Cuando me di cuenta de que estaba haciendo dos carreras al mismo tiempo, me volqué al Arte dramático, cuando terminé "Rebelde Way" retomé periodismo en la Universidad de Palermo y terminé la carrera ahí. Repito, nada fue inesperado, el periodismo siempre me gustó mucho. Y mi paso por "Intrusos", cuando lo conducía Jorge Rial fue una gran experiencia.

- ¿Cómo es la relación con el papá de tu primer hijo?

- Yo prefiero no hablar de él, porque no es una persona pública y lo respeto mucho.

- ¿Te molestaba que durante mucho tiempo te identificaran como "la amiga de Pampita"?

- No me molesta nada; es como si me molestara que una maestra del colegio me identifique como la mamá de Benjamín. Si la gente me relaciona con Carolina de manera peyorativa es problema de ellos, y como soy amiga de Pampita de verdad, no me molesta. Que digan lo que quieran. Mi amistad con ella está intacta y lo estará siempre, porque nos hemos elegido y lo que diga la gente me importa muy poco".

- ¿En algún momento tuviste problema con tu cuerpo y la mirada ajena?

-No tengo ningún trauma, solo tengo que corregir el eje donde la sociedad puso el parámetro fundamental de salud y es el equivocado. A veces uno se corre de eje y vuelve luego al mismo lugar.

Ping pong

- ¿Cómo te definirías en pocas palabras?

- Siempre soy distinta.

- ¿Tu mejor virtud?

- Soy generosa

- ¿Tu peor defecto?

- Esperar que la gente sea generosa

- ¿Qué te pone de mal humor?

- La injusticia

- ¿Y de buen humor?

- La justicia.

- Algún pasatiempo.

- Jugar al "Candy Crush"

- ¿Un talento oculto?

- No tengo ningún talento

- ¿Con qué te lucís?

- Cuando hago torta Rogel

- Tu comida favorita

- Fetuccini y carbonada

- Una serie

- "House of cards"

- Si no te dedicaras a tu profesión ¿qué serías o harías?

- Sería maestra de escuela primaria.

- ¿Un artista favorito?

- Cualquier artista que me haga reír es mi favorito

- ¿Una canción?

- "Mi unicornio azul"

- ¿Las vacaciones perfectas?

- En la playa.

- ¿Un miedo?

- Llegar a vieja, sola

- Alguien en que confíes ciegamente.

- En mi pareja

- Un placer culposo

- El helado.

- ¿Lo primordial en una pareja?

- La confianza.

- Un gusto exótico

- No tengo gustos caros, de modo que no tengo ningún gusto exótico.

