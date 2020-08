@Perez_daro

Déjeme que cante, porque mi sangre es cantar", decía Lolita Torres en el filme "Niña de fuego", donde ella viajaba de España a Buenos Aires para dedicarse a la música. Su nieta, su sangre y herencia, refleja ese mismo desafío, en un camino que comenzó a recorrer al dejar la actuación para concentrarse en su faceta de cantante. Con las raíces a flor de piel, tomando el nombre "La niña de fuego" para su EP y su alter ego, charla con DiarioShow.com sobre su identidad y su búsqueda.

-¿Cómo llevás la cuarentena?

-Bien, creo que bien. A veces te levantás a la mañana y a la tarde te agarra el existencialismo, entonces estás un poco confundida con la realidad.

-¿Te cambió la rutina?

-¡Un montón! Hay días que me levanto a las dos de la tarde, como en horarios raros y me quedo tarde despierta. A la noche me cuesta dormirme, pero lo bueno es que aprovecho y veo bastantes series y películas. Creo que la mayoría está así.

-¿Cómo afectó en tu carrera?

-Estoy muy feliz pero es todo raro. Una revolución por dentro que choca con la quietud de la calle. Me está pasando algo que tanto deseé y por lo que trabajé y a la vez estoy todo el día encerrada. Hay muchas emociones en el encierro. Es intenso. Trato de trabajarlo sabiendo que estoy arrancando en este camino que elegí, que para mí es re-importante.

.

-"Niña de fuego" tiene que ver con tu abuela. ¿Cómo fue el encuentro con tus raíces?

-Fue algo que apareció, no algo que busqué. Hace dos años que quise dejar de actuar un poco para meterle energía a la música. En esa búsqueda de estos años aparecieron las canciones de mi abuela, y cuando me encontré con su música lo de "Niña de fuego" generó en mí algo muy potente. Me resonaba demasiado y entendí que tenía que ser parte de mi proyecto.

-¿Grabar las canciones en España habrá sido más fuerte aún?

-Mucho. Realmente fue muy genuino, y mi abuela fue un enlace con los productores allá. Se abrió una ventana de inspiración y salieron canciones muy lindas, en las que van a escuchar a mi abuela de diferentes formas. Me siento muy acompañada por mi abuela en este camino. No sé bien en qué creo, entonces, no es que pienso en algo espiritual, pero realmente, sin buscarlo, estuvo ahí mientras hacía mi música. Es un regalo hermoso.

-Con tu mamá, Gloria Carrá, hay muchas similitudes...

-Sí, ella también se largó con su música, aunque le costó muchos años. Y mucha gente se confunde con nuestras voces. Nos recontraapoyamos, ella está a full con su proyecto musical, que es buenísimo. Es mi ejemplo y compartimos el arte.

Ángela disfruta de la música en plena pandemia.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Me cuesta mucho, porque siento que soy un montón de palabras. Pero ahora sería “La niña de fuego”.

-TU MEJOR VIRTUD.

-Soy conciliadora, trato de arreglar las cosas, entender al otro.

-TU PEOR DEFECTO.

-La ansiedad, algo que siempre estoy trabajando

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-La música.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La gente que no está dispuesta a cambiar.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Me gusta escribir y pintar.

-¿ALGÚN TALENTO OCULTO?

-Cocino algunas cosas muy bien.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Hago un pastel de papas riquísimo.

-¿COMIDA FAVORITA?

-La polenta, con mucho tuco y queso.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”El profesional”, de Luc Besson.

-¿Y SERIE?

-”Breaking Bad” y “Kidding”, de Jim Carrey.

.

-SI NO TE DEDICARAS AL ARTE, ¿QUÉ SERÍAS?

-No tengo idea, no sirvo para otra cosa.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-Me gusta mucho Louta.

-UNA CANCIÓN.

-¡La mía! “Guapo” es la que más me representa.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Con amigos en la montaña o la playa.

-UN MIEDO.

-A salir a la calle, a caminar. La inseguridad de salir siendo mujer.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En mis amigos. Son un motor importante en mi vida.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Como mucho chocolate; si un día no como, siento que me falta un poquito de corazón.

-LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA.

-La comunicación.