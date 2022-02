@perez_daro

El mundo parece más justo cuando los talentosos tienen la atención que merecen. Y Ángela Leiva está logrando algo de balance gracias a su gran momento, producto de su trabajo, perseverancia y muchos dotes, no solo para la música como viene demostrando hace años, sino ahora también para la actuación, como se vio en " La 1-5/18" donde es una de las protagonistas junto a Gonzalo Heredia, con quien tiene su fogoso y prohibido romance en la ficción.

Tras una gran exposición en el "Cantando..." y luego en "La Academia", llegó la oportunidad de trabajar como actriz y justificando que todo va de la mano en su mundo artístico, su más reciente single fue escrito inspirado en su romance de ficción con Heredia. En charla con DiarioShow.com habla de su gran presente y de sus planes, expandiendo su horizonte.

"Hace unos meses que estamos a full con los shows después de un largo tiempo parados y la pasamos muy bien. Sobre todo en este momento tan lindo que estoy viviendo con la novela y toda la gente que está enloquecida con Gina", dice una alegre Ángela, que entiende que su popularidad creció gracias a la repercusión del programa de Polka.

Aunque menciona el tiempo sin cantar, su vida estuvo lejos del relax, ya que desde 2020 está todo el tiempo en la televisión: "Fui y soy privilegiada, eso lo tengo claro. En pandemia estuve tres meses encerrada solamente. Un día llegó el llamado de LaFlia para el 'Cantando', y cambió todo".

Más allá de la exposición, la cantante asegura que "crecí, no solo artístico, sino a nivel personal. Lo disfruté muchísimo, aprendí mucho y a raíz de eso empezó la Academia llegó la propuesta para la novela de Polka que grabamos durante nueve intensos y hermosos meses".

Recientemente publicó "Amor prohibido", una balada a corazón abierto que aires de los '90 en donde se reconocen influencias de la artista como Céline Dion, Whitney Houston y Mariah Carey, íconos de la música pop, con las que Ángela puede medirse sin problemas.

Y el tema surgió de una inquietud personal y, según narra ella misma, de cómo se deben aprovechar las oportunidades: "Me animé a escribir la canción de caradura. ¡Nadie me la pidió! Me inspiró mucho la historia de Gina, ese amor prohibido con Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia. Hablé con mi productor y le dije que teníamos que hacer una canción para Gina. Al poco tiempo la teníamos lista para grabar".

Ángela Leiva, una diosa que se lució en " La 1-5/18" y va por más.

La vocalista relata que cuando llegó el momento de producirla, tenía muy claro qué quería, con las referencias de Mariah, Céline y Whitney en frente. "Son artistas de la hostia y de repente uno empieza a encontrar en la música que una hace tiene esas referencias. Estoy fanatizada porque era lo que buscaba con 'Amor prohibido'".

Leiva es conciente de cómo funciona la industria, pero no por ello se deja llevar por lo seguro: "Estando en " La 1-5/18" era más fácil cantando cumbia, eso es verdad. Pero sentía que aunque también sea más difícil de vender, tenía que ser una balada la que acompañara la historia de amor de Gina y Bruno".

En un principio, la novela planteaba una encrucijada entre los personajes de Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Heredia. Pero la gente comenzó a pedir que se le diera lugar a las historias más picantes, como la de Gina y Bruno, que son medio hermanos.

"Es verdad que la gente es morbosa, esta eso de que son, no son hermanos, y lo del cura, nos benefició a todos ese morbo"

Al respecto, la creadora de "Amiga", explica: "También fue posible por la buena onda en el elenco. Gonzalo y yo no llevamos muy bien y él me dio un lugar a mi como actriz aunque no lo era en su momento. Es verdad que la gente es morbosa, esta eso de que son, no son hermanos, y lo del cura, nos benefició a todos ese morbo. Se armó todo un lío lindo en las redes y ese shipeo del Brugina".

Además, declara que " La 1-5/18" es el inicio de una nueva faceta en su carrera: "Tengo ganas de seguir actuando. Encontré un amor nuevo amor, porque mi primer amor es la música, pero la actuación me fascinó y la voy a seguir desarrollando. Me encantó actuar y quiero seguir haciéndolo".

Ángela Leiva, rodando " La 1-5/18", con Cachete Sierra y Gonzalo Heredia.

Aunque aprendió un nuevo oficio gracias a su rol, la artista asegura que se trató de un ida y vuelta: "Como cantante llevé mucho al set de grabación, desde mi lugar de intérprete. Por eso Polka creyó que era actriz cuando en su momento me llaman para hacer el casting. Yo solo soy una gran caradura. Y la cantante llevó mucho al set de grabación de la actriz. Al mismo tiempo creo que la Ángela actriz que se está formando y que aprendió tanto en 'La 1...', también lleva mucho al escenario hoy. Me dio herramientas de interpretación mucho más fuertes y grandes que las que ya tenía. La fusión me encanta".

Aunque habla de la experimentación, Leiva sabe hasta dónde puede dar y lo argumenta con su salida de "La Academia", que sorprendió a muchos en su momento: "Soy mandada. Me gusta aprender y me gustan los desafíos, pero también conozco mis límites. Me pasó por ejemplo con la Academia, cuando yo dije 'basta, hasta acá llego', fue porque también entendía que estaba estresada, cansada, porque estaba haciendo todo a la vez, ya no me alcanzaba el día para hacer tantas cosas".

Entre lo que puede ofrecer alguien al medio y lo que termina siendo una exigencia, hay un abismo, que no siempre se puede ver porque nadie avisa dónde está el freno. Según Leiva, al menos ella pudo notar que algo había cambiado: "Creo que también yo sabía que ya más de lo que había dado como bailarina no podía dar, ¿qué más quieren? ¿quieren reírse de mí? Entonces ya era suficiente. Me divertí hasta cierto punto, después ya lo empecé a sufrir porque sentía que tenía que dar más y no llegaba. Pero es eso también conocer los límites y entender de que podemos mientras se disfruta, cuando no lo hacemos, no está bueno".

Compensación

La imagen y voz de Ángela explotó en los últimos años. Aunque siempre fue reconocida en el ambiente tropical, trascendió las fronteras del género y no solo se enfrentó a esa dificil tarea, sino a un conflicto que tuvo hace algunos años que podrían haber acabado con su carrera. Leiva se separó de su pareja, que era su mánager, y atravesó momentos difíciles porque sus canciones desaparecieron de las plataformas digitales, y fue censurada en muchos lugares para tocar.

Sobre el equilibrio que le proporciona la vida como el ying yang, ahora pasando una etapa luminosa en su vida, expresa: "Creo que cuando nos merecemos las cosas, nos las merecemos. Pero también entiendo que yo antes estaba mal, y tal vez entramaba a mi alrededor personas que no estaban bien, que eran tóxicas porque yo no estaba bien. Es una cosa un poco energética y muy de adentro".

"Cuando logré estar bien conmigo y entender que todo lo que me había pasado era para aprender y entender por qué me había pasado y a entender que no tenía que pasarme más, ahí empecé a encontrarme con las cosas buenas y a obtener esos esos logros o lograr todo lo que realmente había soñado durante toda mi vida o todo esos años de de carrera artística", asegura.

.

Para concluir, habla de su gran presente y cómo pudo escapar del circuito tropical que a veces tiene a los cumbieros atrapados: "El crecimiento se busca siempre. Estoy armando nueva música y girando por todo el país. Este año logré llegar a los festivales nacionales, que era una meta interesante para mí como artista".

"Yo salí de un ambiente de la cumbia donde hacíamos solamente boliches, para los cumbieros estaba aprobada la noche nada más, y supe romper con todos esos prejuicios y todo esos tabúes. Por querer hacer otras cosas, estar en otros escenarios. Eso habla de ese crecimiento personal", finaliza, muy orgullosa.

M.P