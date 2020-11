@perez_daro

Hoy es una de las figuras más importantes de la televisión, posición que se ganó a fuerza de talento. Aunque su carrera inició hace más de once años, podría decirse que este es el resurgimiento de Ángela Leiva, ya que por largo tiempo su ex pareja y manager quiso borrarla del ambiente. Pero se levantó y, más fuerte que nunca, se encuentra en la cima de su carrera.

En un mundo de “Princesitas” y “Diosas”, en 2019 Ángela editó su álbum “La reina”, como una profecía destinada a cumplirse. “Hoy mi sueño pasa por volver a hacer un show con mucho público. Estar en un escenario con miles de personas, va a ser una coronación hermosa”, dice en charla con DiarioShow.com.

Aunque hable de “coronar un gran año”, tranquilamente podríamos afirmar que, si alguien se sumó a la realeza de celebridades en este 2020, es ella. “Los primeros meses de cuarentena estuve encerrada en casa como todo el mundo, con miedos, incertidumbre, pero se me dio vuelta la tortilla para bien. Lo disfruto porque, si no hubiese existido la cuarentena, no podría haber estado en el certamen, porque esos tiempos en vida normal no los tengo con mi trabajo, me la paso girando por todos lados”, explica sobre el encuentro de causalidades.

Ángela Leiva disfruta de su gran momento laboral.

Pero la artista no pudo zafar del coronavirus, y a fines del mes pasado debió ser internada unos días por una neumonía producto del maldito bicho. Tras recuperarse completamente, volvió al “Cantando” con más fuerza que antes.

Ángela Leiva: “Las devoluciones del jurado a veces son muy buenas y a veces no tanto. De repente pienso ‘¿qué tengo que hacer?, ¿qué quieren?’. Porque yo siempre doy todo”.

Hoy, mientras se prepara para su show por streaming, que realizará el sábado 5 de diciembre a las 22, se refiere al gran éxito que consiguió en los últimos meses gracias al programa: “El certamen te da un nivel popular masivo. La gente que consume cumbia quizás ya me conocía, pero este lugar te da mucha exposición, y yo sabía que este iba a ser un lugar en el que me iba a poder mostrar como artista desde todos los puntos de vista”.

.

En aquella primera gala a fines de julio, junto con su compañero Brian Lanzelotta, deslumbró con “Olvídame y pega la vuelta” de Los Pimpinela. Fueron halagados por jurado y público, y se convirtieron en los favoritos.

“Me da orgullo, tantos años dedicándome a esto y tener a grandes artistas como Nacha, Moria, Pepe en su momento, que me digan cosas tan bellas, es hermoso”, expresa feliz.

Pero en el programa las críticas pueden ser positivas... o no. “Las devoluciones del jurado a veces son muy buenas y a veces no tanto, porque, bueno, es un show y se entiende, pero me encanta. Yo sabía dónde me metía. De repente pienso ‘¿qué tengo que hacer? ¿qué quieren?’. Porque yo siempre doy todo. Pero siempre me acuerdo de que es un show. El jurado tiene su propio show, y es así, todo en un combo”, declara.

Junto a Brian Lanzelotta forma una sólida una dupla en el " Cantando 2020".

BATALLAS GANADAS

La vocalista no sólo debutó cantando en el concurso, sino también con una pelea. Es que Ángela y Karina La Princesita tenían un conflicto pendiente hace varios años. Karina la recibió preguntándole por qué había dicho que ella amenazó a productores para que no cantara. Preparada para todo, Leiva respondió que esa era información “que le llevaban”, y le pidió perdón públicamente. Al respecto, la implicada entiende: “Ya sabía que podía suceder algo, y fui pensando en disculparme si era necesario. Me gustó eso, me sentí orgullosa después de ese momento, porque me saqué un peso grande de encima, pero principalmente porque pedir disculpas es de valiente”. Y, en las últimas galas, incluso Karina bajó la guardia y le tiró algunos “centros” a su colega, con buena onda.

Aunque mantiene su posición sin dar excusas, Ángela explica que quien le brindaba datos erróneos para provocar su enojo era su ex pareja: “Lamentablemente, son situaciones que se entramaban siempre igual, me llenaban la cabeza con excusas, por eso hoy, mirando hacia atrás y sabiendo todo lo que me pasó, tuve las ganas de pedirle disculpas, porque seguro que esa situación tuvo que ver con aquel enmarañado que yo vivía”.

Ángela no quiere nombrarlo, pero su ex es un importante productor de la movida tropical que, por despecho, cuando la joven le puso punto final al romance, se enojó y quiso eliminarla del ambiente. “Literalmente me quisieron borrar. Siento que esto es una reivindicación a mi esfuerzo y mi carrera, a mis ganas de seguir. Creo que soy resiliente por eso. Existió ese sentimiento fuerte de que me quisieron borrar, existe esa maldad. Me han querido censurar, y es más, lo hicieron, porque sacaron todo el contenido de mis plataformas. Es una lucha que sigue, no terminó ahí, son muchas canciones que corresponden a mi biografía y mi discografía y quiero recuperarlas”, detalla.

Ángela Leiva: “Mi ex me dañó psicológicamente, quiso hacerme creer que yo me merecía todo ese daño por haber terminado una relación amorosa. Me hacía creer que yo no era nada, sólo un producto que él podía bajar porque tenía ganas”.

Sobre el tema legal, explica que su ex no se puede acercar a ella por una medida perimetral, y que está tratando de recuperar los masters de canciones y videoclips que realizó en los primeros años de su carrera. “Ahora mágicamente apareció parte de ese contenido. Seguramente porque estoy en el ‘Cantando’, porque obviamente hay un negocio detrás de esto, y alguien está aprovechando mi exposición para usar ese tráfico de gente y ganar dinero con mis producciones. Hay una pelea judicial ahí, pero que la voy a ganar tarde o temprano”.

Para Ángela, “no solo es el daño artístico, sino el psicológico. Él quiso hacerme creer que yo me merecía todo ese daño, que me correspondía por haber terminado una relación amorosa”.

Por desgracia, el dolor también se transformó en manipulación: “Manejaba todo en mi carrera, tanto en lo contractual como en lo artístico. Yo prefería estar del otro lado porque confiaba, mi único objetivo era subir al escenario y confiaba ciegamente en él. Como estaba tan dañada psicológicamente, me hacía creer que yo no era nada, que era un producto que podía bajar así porque sí, porque tenía ganas. Él se aprovechaba de la relación que teníamos y me tenía en una burbuja”.

Afortunadamente, Leiva hoy se encuentra muy enamorada de Martín, uno de sus músicos: “Es una persona maravillosa que ha sabido acompañarme en varios momentos de mi vida desde un lugar muy sano, porque nunca se metió, solamente me acompañó y estuvo al lado mío y me abrazó cuando lo necesitaba”. Afortunada en el amor y también en el trabajo, ahora la solista mira para adelante con mucha fe: “El objetivo es llegar a más gente y que conozcan mi música”.

CANCIONES Y AMORES

"DESDE LOS 12 ESTOY ENAMORADA DE DAVID BISBAL"

Como artista, Ángela afirma que quiere navegar en nuevas aguas, pero al mismo tiempo tiene un pasado y sueños por cumplir, que hoy parecen estar más cerca. Por ello, entre las canciones de su repertorio la que más quiere es "Amiga traidora".

Si bien trata sobre el desamor, es una de sus piezas favoritas por tratarse de su primer gran éxito: "Con 'Amiga...' me conoció mucha gente, y hoy es de los temas principales de mis shows, que no puede faltar. Siempre me dicen si se la dediqué a alguien, pero nunca pensé en nadie al cantarla, nunca tuve una amiga traidora, pero siempre me caracterizó poder interpretar las canciones como si me hubiesen pasado. Si me creen que la tuve, quiere decir que lo estoy haciendo bien".

Extraña el contacto con el público, y el 5 de diciembre hará un streaming.

Finalmente menciona a sus grandes ídolos cantantes. "Luis Miguel me parece un número 1, lo descubrí cuando era más grande y me parece una bestia", asegura. Aunque reconoce el gran talento del mexicano, su verdadera debilidad es un español: "Estoy enamorada de David Bisbal desde que tengo 12 años. No pude conocerlo, he ido a varios shows suyos cuando venía a la Argentina. Martín no se va a oponer a que lo conozca ¡porque lo mato!".

Sobre si le gustaría hacer un dúo con él confiesa: "Me gusta una versión que hace de 'Lucía', y también 'Escondidos', que él hizo con su ex novia, Chenoa. Pero lo que él quiera, le diría 'te canto lo que quieras, amor', entregadísima".

Ángela Leiva se declara fanática de David Bisbal.

SHOW ONLINE

"VA A SER UN SEGUNDO DEBUT"

El 5 de diciembre a las 22, la vocalista realizará su segundo show vía streaming con un gran espectáculo que se trasmitirá desde el teatro Astros, producido por DABOPE, y que la tiene muy emocionada. "Va a ser un show distinto, y voy a contar mi historia, mis inicios, el comienzo de mi carrera y el disfrute de mis once años sobre los escenarios, y todo a través de mis canciones" anticipa Leiva sobre el evento.

Si bien cuenta con una extensa experiencia en recitales, Ángela admite que se siente nerviosa: "Esta vuelta va a ser maravillosa, hace ocho meses que no tocamos, que no llevo mi música a la gente que siempre me sigue. Pero en este tiempo me conoció mucha gente, y está bueno que me conozcan con mi show arriba del escenario, así que va a ser una manera de presentarme por primera vez para muchos que se acerquen, como un segundo debut".

Luego menciona su tristeza por no poder cantarle directamente a sus fans: "Nos adaptamos a las nuevas formas, y en cuarentena ya hice un streaming y ahora hago el segundo. Se extraña mucho el contacto con el público, porque yo tengo mucha conexión con mis fans. Por desgracia ahora sólo va a ser a través de una pantalla, estas nuevas maneras virtuales, porque no queda otra".

Y concluye: "Yo tenía giras programadas, y todo se me canceló. Nosotros trabajamos con tres meses de antelación. Por suerte, la gente lo entiende y calmaremos la ansiedad antes de volver a vernos, que tengo fe que será muy pronto".

Por D.P.