@Antoravinale

Acostumbrado a brillar con su humor en los escenarios de todo el país, Andy Ini debió reversionarse en el mundo artístico y adaptarse a una nueva forma de trabajo en plena cuarentena obligatoria. La virtualidad del sigo XXI le sirvió de gran ayuda para poder deleitar a los espectadores y gracias a la misma se convirtió en viral en las redes tras crear el divertido tema "Covid Aprendí".

"Arranqué a hacer 'Canciones de Cuarentena' a principios de junio. Soy un artista enjaulado porque terminé haciendo shows desde mi casa. Más allá de lo que uno pierde como lo económico, lo que gané es tiempo que es un recurso limitado. El hecho de no estar viajando tanto hace que esté en mi casa escribiendo y cantando", anunció el standapero en diálogo con DiarioShow.com.

A raíz del aburrimiento, se compró un micrófono e improvisó un estudio en su hogar y ese accionar fue el comienzo de su auge en las redes sociales. "La primera canción fue 'Covid Aprendí' para probar cómo sonaba el micrófono que me había comprado. Lo grabé un domingo a la noche y al día siguiente hablando con un amigo que me cuenta que la mamá estaba medio 'depre', le mandé la canción que compuse en una hora. Y al día siguiente estaba sonando en distintas radios y había gente que le había llegado por WhatsApp", recordó el músico.

"Entre los mensajes que recibí estaba el de Armando Manzaneros y había un video. Era un saludo recontra cariñoso que me dice, me lo sé de memoria de tantas veces que lo escuché, 'Andy acabo de escuchar tu canción, quiero decirte que estoy muy emocionado que chavos como tú me graben y me tengan en cuenta. Estoy muy seguro que un día nos vamos a dar un abrazo'", relató todavía emocionado por aquel momento.

"Después continué creando canciones de cuarentena. Y lo difícil de este trabajo que es no se puede bajar el nivel, tiene que mantenerse o mejorar. Ahora cada vez me es más exigente hacer un tema", reconoció Ini

El joven artista se hizo viral por sus exóticas canciones de cuarentena.

Cuando salió la noticia que los runners podían correr, el cómico sacó "Corro de noche, fiebre de día", como adaptación de la canción de Ricky Martin y también hizo "La pizarra", por Los Auténticos Decadentes: "Esa es divertida porque en una época normal uno dice 'la p... madre tengo que trabajar y estudiar' y hoy que estamos en pandemia valoramos todo lo que hacíamos antes. Después está 'Bailar pegados está mal', que es la de Sergio Dalma. Y así es como paso la cuarentena, con estas canciones".

Entre tántos éxitos virales, Andy también hizo dos shows online que fueron a la gorra para sobrevivir económicamente en plena cuarentena: "La gente colaboró bastante. Y ahora hago el tercer show el 29 de agosto a través de PlateaNet".

A su vez, el instagramer contó que cuando arrancó la cuarentena se preocupó porque no sabía qué iba a hacer y hasta sacó cuentas de cuánto podía vivir con ahorros sin "morirse". Pero para su fortuna, una persona le escribió para que le haga un show por Zoom. "La gente se rio tanto y me di cuenta que estaba buenísimo, sin salir desde tu casa. Hoy hago siete shows por semana y es un montón. A nivel cantidad es casi igual o incluso superior que en épocas prepandémicas. Por suerte me pude adaptar y trabajo no me falta", indicó.

"Siento que la vida que es algo que si bien uno puede planificar lo principal es sentir pasión y arrojarse a ese mar inmenso que es el destino", expresó Andy. Y concluyó: "Y ese mar no solo que acomoda las cosas sino que la corriente misma a una orilla te lleva y a mi me llevó al humor y a la música".