Un nuevo desafío al que no pudo negarse ubica a Andrea Rincón en un momento laboral que ya está disfrutando desde hace dos semanas, cuando Gastón Pauls la eligió para que presente a los entrevistados de su programa, "Seres libres", que se emite por Crónica HD los viernes, bajo la supervisión de Wolf Producciones.

Recordemos que el actor tuvo que viajar a Uruguay por motivos laborales, de modo que su amiga y colega está a cargo de su ciclo. "Gastón me dijo que la única que podía ocupar su lugar era yo. Tuve que correrme de mi ego, es algo que no sabía hacer ni tuve mucho tiempo para prepararme, pero lo importante no es hacerlo bien o mal, sino el mensaje, de eso se trata. Estar ahí, creo que también colabora para que las mujeres se animen. Son ellas las que se internan por problemas de adicción y, a su vez, están más pendientes del qué dirán. La verdad que este programa para mí es una bendición porque brinda una herramienta para los que ya están en el camino de la rehabilitación o para personas que están completamente perdidas les brinda un despertar. Ya presenté a Pablo Ruiz, a Germán Tripel y notas a gente que no es del medio, todas muy movilizadoras", dijo la actriz en diálogo con DiarioShow.com.

También admitió que existen muchos casos de depresión que se agudizaron durante la pandemia con pensamientos suicidas: "Muchas veces los familiares o las personas cercanas no se dan cuenta del problema que atraviesa el que está enfermo".

Los compromisos laborales de Pauls le permitirán a Rincón continuar al frente de "Seres libres", como mínimo durante dos meses. "Tengo para rato ya que Gastón no podía perder la oportunidad de filmar una película para Amazon. Es algo muy grande y laboralmente le servía mucho", manifestó.

-Andrea, ¿cómo te sentiste cuando fuiste como invitada al programa?

-Fui por él. Gastón es respetuoso, cálido, tiene sensibilidad, además es mi amigo, goza de empatía y es muy dulce; me sentí muy bien y me hizo sentir más humana ya que tenemos que tener misericordia con nosotros mismos.

-Tu profesión te permitió hacer dos realities, "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity", y estar en un programa como "Seres libres". ¿Disfrutás todo?

-Por ahí en los realities no disfrutás la máquina de picar carne; siempre hay una sombra para cada luz, pero no hay que mirar la sombra, si no estamos fritos. El reality de cocina estuvo buenísimo, la pasé muy bien, hice amigos, me sentí querida, pero también editaban cosas que no sucedieron como el público lo veía. En momentos buenos de la profesión o de la vida siempre habrá alguien que te quiere tirar caca, entonces, hay que seguir aprendiendo y puedo decir que me considero mejor que hace un año, mejor que hace dos y mejor que hace diez. Con esto quiero decir que vengo evolucionando, haciendo la cosas bien.

-¿Tenés propuestas para lo que queda del año, o para el verano?

-Tengo muchas ganas de hacer ficción, continúo en la Rock and Pop de 9 a 13, pero no cerré nada todavía. Y si dan los tiempos tal vez en el verano haga teatro, un personaje heroico al que amo: Juana Azurduy. Esperemos que pronto pueda dar buenas noticias.

-¿Te habría gustado que te llamen para componer un personaje marginal en la nueva ficción de Pol-ka, "La 1-5/18, Somos Uno"?

-Me extrañó que no me hayan llamado. Es muy para mí ese programa, pero estoy convencida de que lo que sucede conviene.