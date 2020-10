@VivianaRomano

Días antes de enterarse de que el hisopado de Covid-19 le había dado positivo, Analía Franchín se produjo para grabar la apertura de " MasterChef Celebrity" y, tras el aislamiento obligatorio, ya recuperada, volvió al programa.

"Por suerte no contagié a nadie. Yo estaba haciendo la cuarentena en el campo y la casera que vive ahí perdió el olfato, eso me preocupó y por las dudas me hisopé. Primero dio indeterminado, repitieron el procedimiento y salió detectable. La médica me explicó que seguramente sucedió eso porque yo tenía poca carga viral", le contó a DiarioShow.com

Su marido, el empresario Sebastián Eskenazi, había transitado la enfermedad en Buenos Aires y su hijo Benicio -que en diciembre cumple 10 años- estaba con ella, pero nunca tuvo síntomas, "por eso no lo sometí al test innecesariamente", aclaró la periodista. "En el canal hay mucho protocolo cuando grabamos, por eso estiré un poquito más el regreso, por las dudas. Pero dentro de todo la pasé bastante bien, con dolor de cabeza y pérdida el olfato. No me puedo quejar", agregó.

En " MasterChef Celebrity" demuestra sus dotes culinarios.

-¿Cómo fue la decisión de volver a la tele en épocas complicadas de pandemia?

-¡Me resultó encantadora y fácil! El programa es una gran apuesta y me entusiasmó la idea de hacer algo diferente. No lo dudé, estoy chocha. Los desafíos me potencian, me encantan, me mantiene activa salir de la zona de confort. Estar en una competencia brava con mis compañeros, todos muy famosos, queridos y tan diferentes entre todos, es picante. La mezcla es alucinante.

-¿Qué opinás de la participación de Claudia Villafañe?

-Creo que aceptó ya que por primera vez es "ella", y no Claudia Maradona.

-Si el programa vira hacia el impacto, ¿te pondrías la camiseta de mediática?

-En realidad, esa es mi forma de ser y, más que peleadora, soy debatidora. Y el debate puede derivar en una pelea, porque muchas veces uno se calienta de más. Pero no me gusta la pelea sucia, el golpe de la cintura para abajo no me va y es lo que se ve hoy en día en la tele: mucho golpe bajo. Las opiniones diferentes se convierten en peleas personales.

-Durante mucho tiempo fuiste notera. ¿Qué diferencias encontrás con lo que sucede ahora?

-Yo en ese trabajo iba a buscar alguna declaración fuerte, sabía que tenía que meter el dedo en la llaga un poquito; en la actualidad, algunos noteros apuntan directamente a enojar al famoso o a convertirse en el notero agredido por el famoso.

-La no continuidad laboral en tele ¿es una elección?

-Me han ofrecido varias veces trabajo y yo más que agradecida, pero a mí me gusta viajar -claro que en estos tiempos, no-, porque mi hijo todavía no comenzó el secundario, después va a estar más atado; entonces, elijo los programas que me permiten estar un tiempo al aire y después salir. Esos "me cierran" por todos lados.

-Pampita fue muy criticada cuando era jurado del "Bailando" y cada quince días se tomaba jueves y viernes.

-En "Los ángeles de la mañana" también tuve esas concesiones pactadas de antemano. Al canal le cierra o no; o podés arreglar por menos dinero.

-¿Hubieras aceptado volver a "Intrusos" cuando renunció Marcela Tauro?

-Arranqué en "Intrusos" y fue como tocar el cielo con las manos, no tendría ningún problema en trabajar con Jorge Rial otra vez, iría a cualquier programa donde me sienta cómoda y gane plata. Pero ahora, como festejan los veinte años, no me pareció justo entrar y salir del programa, por eso no volví.

-¿Cómo manejás tu economía?

-Trabajo desde los 14 años, tengo mi economía independiente, aunque mi marido me da todo lo que necesito, pero yo -no digo que esté mal- moriría si tengo que pedirle plata a Sebastián para comprarme una remera. En casa ese tema está clarísimo.

-¿Considerás que la cuarentena comenzó temprano?

-Sí, tendríamos que haber cuidado mucho a la gente grande, protegerla, dejar que el virus trabaje hasta que se debilite; por otra parte, creo que el mundo no puede estar parado hasta que salga la vacuna. Hay gente que está muerta de hambre y si a esas personas les preguntás qué prefieren, comer o protegerse del Covid, van a optar por comer.

Con Sebastián Eskenazi lleva 14 años en pareja.

¡QUÉ ME VAN A HABLAR DE AMOR!

"SOY TODO LO QUE SOY POR TODO LO QUE VIVÍ ANTES"

Analía y Sebastián Eskenazi están juntos hace catorce años. "Tuve épocas de más movimiento, porque era más joven, más alborotada, pero mis relaciones de pareja siempre fueron muy tranquilas. Siempre fui muy novia, pero con Seba encontré el eje, mi calma. Hice todo lo que quise, salí, jodí, fui a bailar, nadie fue más bolichera que yo, pero ya no tengo esa necesidad, me encanta quedarme en mi casa", manifestó a corazón abierto.

-¿Con un hijo estás bien o te gustaría uno más?

-Benicio es el cuarto para Sebastián, vivimos con el más chico de la gestión anterior, que tiene 26, los dos mayores formaron su familia y es increíble cómo se llevan todos de bien. Tal vez yo hubiera tenido uno más, pero Beni me ocupa bastante tiempo.

-¿Te molesta que después de tantos años hablen de tu noviazgo con Guillermo Coppola?

-¡Guillermo es como mi hermano mayor! Tenemos un vínculo adorable, gracias a Dios, inclusive tiene muy buena relación con Sebastián, hago honor a los años que estuvimos juntos y no tengo ningún problema en que me pregunten. Soy lo que soy por todo lo que viví antes.

La relación con Coppola hoy es casi de "hermandad".

SOBRE GUSTOS...

"LA COMIDA PERUANA ES LA MEJOR DEL MUNDO"

"No pude hacer el pre-curso de cocina porque en esos días estuve aislada, pero me llevo muy bien con la cocina. En general uno cocina lo que consume, en casa se come clásico y bastante sano, pero en el programa nos sorprenden con platos jugados que no esperás. Pero está bueno el desafío, yo no quiero cocinar como si estuviera en mi casa con una cámara adelante", contó convencida Franchín.

-¿Vas mejor con lo dulce o lo salado?

-Lo salado. Ahora estoy investigando para usar en casa distintas harinas, y además la chica que trabaja en casa desde hace mil años cocina como los dioses.

-¿Cuál es tu plato preferido?

-No soy vegetariana, pero tampoco una gran consumidora de carne. Admito que muero por una milanesa con ensalada; igual pienso que la comida peruana es la más rica del mundo.

-¿En el campo tenés huerta propia?

-Sí, armé un invernadero durante la cuarentena. Cultivo, trasplanto, cosecho... Es algo maravilloso para la cabeza, alucinante.

