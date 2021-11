Se acercan los Martín Fierro de Cable que se realizarán el martes 9 de noviembre en el Luna Park. Esta edición será especial ya que contará con la transmisión de Crónica HD, canal que tiene 14 nominaciones en los prestigiosos premios y espera llevarse varias estatuillas.

Uno de los programas que forma parte de una terna es "Tiempo Real", ciclo conducido por Anabelia Cerezo y Daniel Gretzschel, en la categoría de "Noticiero". A raíz de la mención en la ceremonia que se celebrará en pocos días, Diarioshow.com habló con la dupla que encabeza el programa que lleva tres años en la señal.

.

"La gente nos elige porque contamos la realidad. Hay un gran equipo detrás y el reconocimiento es para todos ellos también", menciona el conductor. Por su parte, su compañera agrega sobre la importancia de la nominación: "Es un mimo para todos los periodistas que nunca dejamos de trabajar acompañando de manera responsable la difusión de información por la pandemia".

"Es un reconocimiento para el canal que siempre tuvo como premisa acompañar a los más desprotegidos", mencionó Cerezo. Dentro de esa mirada, describió lo fundamental de su rol: "Poder entender a cada una de las personas que entrevistamos y de los hechos que relatamos. Lamentablemente, somos relatores del dolor y, sin estar estar relacionados de manera directa con los casos, es imposible no sufrir cuando informamos".

Mientras tanto, Gretzschel explicó: "La gente necesita ser escuchada y tener su espacio en TV. El año pasado logramos hacer que Tiempo Real sea el programa más visto del canal y este año estamos cerca de repetir ese logro". Además, agrega sobre el gran momento del canal: "Muchos quieren ser Crónica HD. La sociedad sabe que, si quieren que la tele los escuche y de soluciones, tienen que llamar a Crónica. El que sienta esta profesión y quiera ser periodista con todas las letras tiene que pasar por Crónica, el canal de la gente".

Por último, Anabelia no pudo evitar en su familia al recibir la mención. "Es un mimo para mis hijas que siempre comprendieron que, a veces, mi trabajo requería dedicación y no desligarme casi nunca de trabajo. Los periodistas no entendemos de fiestas o feriados", dijo. La gala en el Luna Park puede coronar un gran ciclo televisivo que está afianzado en la pantalla del canal del pueblo.