Temida por muchos, querida por muchas. La abogada de las famosas, la pesadilla de la manutención, que se siente guerrera pero, fuera de Tribunales, pacífica. Ella es Ana Rosenfeld y nos cuenta algo personal.



-¿Cómo llevás la cuarentena?

-Siguiendo todos los recaudos que nos piden y la paso normal. En mi casa estoy haciendo cosas que nunca había hecho, como todos los quehaceres domésticos, por lo que estoy revalorizando a mi mamá, a la que siempre veía hacer todo en la casa. Una tenía las cosas servidas en ese entonces. Siempre había una excusa para no colaborar. Ahora no.

-¿Seguís trabajando normalmente?

-Yo sí, sólo que lo que hago no llega a ingún lado. Sigo al pie del cañón atendiendo a mis clientes. Trabajo sobre la flexibilización y la modificación de derechos según cambian los decretos, pero sin poder hacer muchas cosas por que los juzgados no abren para todos y mucho de lo que uno reclama no se considera urgente. Gran parte de la Justicia está congelada.

-¿El feminismo modificó la Justicia?

-Sí, desde hace un tiempo crecieron mucho las denuncias por violencia. Antes la mujer era muy sometida y bancaba. Hoy empezó a abrir puertas de una manera diferente. Desde el lado de la Justicia, a la mujer se la está escuchando; se le cree a la víctima. Pero muchas denuncias quedan archivadas sin resolución. La Justicia sigue teniendo una inclinación com-

pletamente machista.

-¿Qué signifi can en tu trabajo los medios?

-Cuando hablo en los medios y me preguntan por lo que le pasa a Andrea Estévez o a Wanda Nara, siempre trato de ser didáctica y explicar lo que les pasa a dos extremos como son Andrea y Wanda; tienen que servir de ejemplos para la gente que está escuchando. Utilizo los casos de los famosos para demostrarle al público que lo que les pasa a ellos, que lo ven, también les pasa a mis representados.

La letrada de las famosas.



-¿Te sentís temida?

-¡Sí! Sé que usan mi nombre para amedrentar al ex. Las mujeres se sacan fotos conmigo; las mujeres y los hombres me dicen que los persigue mi nombre. Sé que tengo un valor agregado en la mesa y la cama de los matrimonios, y cuando pelean invocan mi nombre.



-Se dice que el abogado mediático es frívolo...

-No me molesta para nada, me parece un preconcepto que puede pasar por la envidia, la competencia o por otras cosas. Pero nunca puede pasar por el desconocimiento de la herramienta del derecho. Nosotros no fuimos a buscar a los medios: los medios fueron por nosotros.

-¿Sentís que existe un motivo por el que te buscan los famosos?

-Soy una profesional seria, sé mucho de derecho. El cliente quiere un tipo de vínculo honesto, pero también entablo relaciones simpáticas, divertidas. Todos mis clientes vienen a mis fiestas, pasa mos tiempo juntos. Principalmente es una relación de confianza recíproca.



-¿Sos apasionada en el trabajo?

-Claro, soy abogada desde los 5 años, lo supe desde entonces. Como sagitariana, mujer de fuego, siempre supe que me gustaba la Justicia. Estoy orgullosa de lo que he logrado, más allá de críticas, de la opinión de los colegas. Sí, es cierto que soy apasionada, y ahora también me volví ‘instagramer’ para mostrar mi otra cara, para que vean que no soy vinagre y enojada, porque una es la Ana de tribunales, pero por otro soy una mujer que puedo ser “inocente” y que no sabe ni pelar una papa. Para mí pelear es feo, pero defender los derechos gratifica,

es algo que hago con pasión.