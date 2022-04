Ana Acosta aparece como un modelo a seguir para muchas mujeres artistas, en especial para las que buscan dedicarse a la comedia. Su extensa trayectoria, tanto en teatro como televisión, le hicieron ganar un lugar de privilegio que se refleja en las salas donde se presenta. Actualmente lleva "Casa Matriz" a distintos teatros, una obra que tiene mucho valor a nivel personal, además de mantenerla activa arriba del escenario.

El espectáculo mencionado estuvo en cartelera en Mar del Plata durante la temporada de verano y contó con la participación de Talia Acosta, su hija. A pesar de haber compartido algunas situaciones laborales, es la primera vez que están codo a codo en escena. "Es maravilloso ver crecer el personaje de Talia y cómo nos encontramos en el escenario, porque siempre digo que la etapa más creativa de un actor es en los ensayos, ahí probás de todo", mencionó. Dicho proyecto comenzó los primeros días del 2021, cuando las restricciones hacían complicada la vida artística.

- ¿Te dejó algo positivo trabajar en 2021 con las restricciones?

- Sí, reafirmar la fuerza y la pasión que le tengo al teatro. No bajé los brazos y seguí apostando, me fui a Mar del Plata como productora pero siempre aclaro en las salas que solo soy una actriz que quiere trabajar. Esta obra es mi número 50, creo que estuve más tiempo arriba de un escenario que en mi casa, muchas temporadas. Quizás llegó el momento, como en el 2001, de afrontar todo yo y devolver lo que me dio el teatro.

- ¿Cómo es trabajar con tu hija?

- Hasta cinco minutos antes de la obra, es abrazo, beso y mensajes de cariño; arranca la obra y apartamos eso. Yo no veo a mi hija arriba del escenario, veo una actriz. En el tiempo de los ensayos se confunden muchas cosas y había veces que le marcaba cosas y ella me decía: "¿me lo estás diciendo como mamá o madre sustituta (por la obra)?". Es obvio que se mezcla la relación, aunque arriba del escenario separamos al actor del personaje.

Ana Acosta junto a Talia, su hija mayor.

- ¿Te sentís una referente para las comediantes?

- Sí pero ahora tiene nombre, antes uno la peleaba sin embanderarse. Una hizo muchas cosas para que las cosas cambien, yo me he enfrentado a muchos actores. He refutado muchas cosas, he gritado, pegué portazos para irme pero nunca lo pensé como que me lo estaban haciendo "como mujer", simplemente me estaba respetando. Cuando salía en "Peor es nada" (ciclo de Jorge Guinzburg) había muy pocas mujeres dedicadas al humor, por suerte tuve una identidad dentro del programa. Creo que hice un camino en forma silenciosa del que estoy orgullosa, y si mis hijas son firmes en sus convicciones feministas, hice un buen trabajo.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Luchadora.

- ¿UNA VIRTUD?

- La sinceridad.

- ¿UN DEFECTO?

- La sinceridad también.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mis hijas y mi familia.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La mala atención al público.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Acomodar placares.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy muy buena con las manualidades.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Me luzco mucho arriba del escenario.

Ana Acosta junto a sus dos hijas.

- COMIDA FAVORITA.

- La fabada, un plato típico asturiano.

- ¿UNA SERIE?

- “Ozark”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Supongo que psicóloga.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Rodrigo De La Serna me parece que es un exponente.

- UNA CANCIÓN.

- “Algo Contigo”.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La comunicación.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis hijas.

- ¿UN MIEDO?

- Todos.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Viajando.

- UN PLACER CULPOSO.

- Tengo muchos, el alcohol y la comida.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Leer la mente de las personas.