Después de cuatro meses de preparación extrema, clases de coaching, oratoria, y ceremonial y protocolo, Amira Hidalgo fue elegida como la nueva "Miss Mundo Argentina 2020". La corona del concurso convirtió a la joven periodista en la embajadora oficial del país para representarlo en distintos eventos y competencias.

Por primera vez en sus 66 años de historia, "Miss Mundo Argentina" se llevó a cabo de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus. De entre 1000 jóvenes inscriptas, solo quedaron 24 participantes representando a las distintas provincias para competir por la corona.

Amira Hidalgo fue elegida la nueva "Miss Mundo Argentina 2020"

Las bases del concurso son Cultura General, Talento, Responsabilidad Social y Deporte, por lo que las chicas inscriptas deben resaltar en todas las ternas.

La idea de la organización "Miss Mundo" es que quien obtiene la corona se convierte en la representación de la belleza integral del país de orígen, en este caso Argentina. Cada participante debe tener un proyecto social y solidario al que apoyar durante toda la travesía y, en el caso de Hidalgo, el comedor San Francisco de Sales fue el elegido.

La periodista de Crónica HD destacó la importancia del proyecto social del concurso

En diálogo con DiarioShow.com, la nieta de Rodolfo Zapata explicó cómo fue que llegó al concurso: "Yo entré a 'Miss Mundo Argentina' por un misólogo, que así se le llama a los fanáticos de las Misses. A mi me habla un misólogo en 2017 cuando yo estaba trabajando en la conducción de Crónica HD junto a Santo Biasatti. Me avisa por Instagram y me dice que daba con el perfil para representar a nuestro país en la competencia. A raÍz de eso yo trabajaba en la madrugada, entonces era imposible acomodar mis horarios para insertarme en este nuevo rubro".

"Este año, a raíz de la pandemia, dije ´a ver cómo se va a dar este certamen´. Entonces empecé a indagar, y lo que tiene 'Miss Mundo Argentina' y lo que resalto es el proyecto social. En mi caso es la ayuda a comedores de la zona de San Miguel, de estar al servicio de la gente más vulnerable de mi distrito, sobre todo de las personas que más lo necesitan", manifestó la joven Licenciada en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La nueva "Miss Mundo Argentina" junto a Santo Biasatti en Crónica HD

Hidalgo destacó la importancia del concurso a nivel personal y a nivel nacional: "Para mi ser representante del país, ser 'Miss Mundo Argentina' a nivel internacional, dónde dejo de ser Amira Hidalgo y paso a ser Argentina, estoy muy feliz y es un honor que voy a llevar con todas las letras. La corona no es mía sino que es de todos los argentinos para resaltar la belleza integral que tenemos las mujeres argentinas".

¡Mirá el video de Amira Hidalgo en Crónica HD!