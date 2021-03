@perez_daro

Alfredo Piro, en Buenos Aires, y Pablo Montanelli, en los Alpes franceses, se encontraron a pesar de la distancia para hacer algunas canciones. Pablo le envió algunas de sus composiciones en piano, instrumentales, al cantante, y él les puso su sello tanguero.

El resultado es “Tangótico”, un proyecto que reúne al 2x4 con el rock en su estado más oscuro, con influencias del rock gótico y la música dark. Con la emoción de la reciente presentación del álbum, que tendrá lugar el viernes 12 de marzo a las 21 en Pista Urbana, San Telmo, el dúo formado por estos grandes artistas con mucho recorrido dentro de la música ciudadana charló con DiarioShow para contarnos detalles de esta novedosa fusión.

A poco tiempo de llegar al país para el recital, Pablo cuenta: “Desde diciembre de 2019 vivo en Francia, en un pueblo en los Alpes. Me fui porque el lugar está buenísimo, cambié de estilo de vida, tuve que olvidarme de la milonga, de todo. La idea era venir el año pasado, pero no pude y decidimos hacer a la distancia el disco, porque si no nos comen las musarañas”.

Esa necesidad artística, de no poder esperar para crear, comenzó con algunas can- ciones que en piano, con voz de Alfredo, comenzaron a circular en YouTube.

“Son temas nuevos que terminamos grabándolos con guitarra, piano y voces, a lo que después se sumaron otros instrumentos para para acompañar. La composición fue vía videollamada y enviándonos el material. No es lo ideal, pero hay que acostumbrarse a esta forma. Me ayuda en este momento, porque estoy lejos y puedo seguir trabajando”, continúa sobre el proceso creativo.

Rápidamente surgieron canciones, veinte en total, de las que quedaron seis que llegaron a “Vol. I”, con producción artística de Tangótico y Agustín Silberleib. El nombre del dúo representa la mixtura musical que hacen, lo que puede ser extraño.

Ambos aseguran al respecto: “El nombre surgió después de ver qué teníamos en manos. El proyecto no surgió de una premisa, ‘vamos a hacer tango con estilo gótico’, sino que fueron los temas que eligió Alfredo de varios de mis discos. Así que el estilo se definió por esa selección, con grandes letras que le puso. Ahí se ve nuestra conexión y las influencias que confluyen. La propuesta desde el inicio fue hacer temas propios y no covers. Por suerte surgió esta fórmula”.

“El gusto musical que arrastramos del tango, por gusto y por herencia familiar, y cosas más oscuras, más rockeras que tenemos por tocar en bandas de rock, se unieron las dos cosas. Hacemos lo que queremos y ves si hay tango o no. Salimos a tocar sin pensar mucho cuanto rock o tango. Algunos directamente no tienen nada de tango estilísticamente, pero igualmente el espíritu está”, complementa Piro.

“Si Piazzolla no tuvo el propósito de refundar el tango en 1955, ¿por qué lo vamos a tener casi 70 años después nosotros?”.

Con más argumentos sobre este subgénero que surgió, Alfredo entiende: “Quisimos encon- trarnos en alguna esquina de la música, y de ahí soltar amarres. Que nos lleve al tango como a las influencias propias que habitan también cohabitan en el rock o en sus derivados es natural".

"Ninguna música parte de un precepto puro, ni siquiera el tango, porque está contaminado por otras músicas. Gardel cantaba foxrot, pasillo colombiano. Es sano eso, nos entrega a la música”, prosigue.

Y cierra con un ejemplo clarísimo: “Si Piazzolla no tuvo el propósito de refundar el tango en 1955, ¿por qué lo vamos a tener casi 70 años después nosotros?”. Entonces, si es que existe una finalidad en el hecho de crear algo nuevo, Piro reflexiona: “Que derive en algo que vaya evolucionando con nuestra propia cultura significa que estamos siendo honestos con lo que nos pasa. Si no, sería quedarnos parados meramente en una evocación del 2x4, y es algo que no queremos”.

Por D.P