Algunos de los apodos con los que se autodenomina Alex Caniggia son "El Emperador"; "El Rey del Rating", "El Más Piju...", y por extensión así lo llaman sus seguidores. Controvertido por elección, el hijo de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis habló con DiarioShow.com sobre su renuncia al " Cantando 2020", sus problemas familiares y la construcción de estos superlativos con los que él mismo se posiciona "siempre al top".

Alex hará este domingo a las 20 su primer show por streaming "Escuela de pij..." (esa palabra fuerte que Oscar Mediavilla le criticó tanto pero que es como su mantra) y que él explica como un curso de superación: "Es para no ser un barat y ser uno de la high society. Voy a tener mi libro con enseñanzas para ver si alguien se corona como pij... Sale 600, bien barat".

Siempre hace menciones al dinero y la clase social, pero al fundamentar su filosofía de vida, aclara: "Ser de la high society es: tener facha, clase, siempre millo nunca inmillo, pero no tiene que ver con la plata, es diferenciarse de los barats, que son los envidiosos, los chupapá. Ves una Lamborghini y es high society pero ves un Fiat uno y es bien barat", declara casi sin respirar en su terminología "exclusiva".

Aunque cada frase suya esté repleta de excesiva confianza y polémicas, él no cree estar al borde de nada: "Para mí, yo no me desubico, no estoy al límite. Si no, no sería el rey del rating como lo soy". Sobre Charlotte, que se contagió de Covid-19 hace algunas semanas, revela que "mi hermana está de diez, tuvo el corona pero ahora está como un titán y va a volver a romper cul... al 'Cantando'". A pesar de la fe que tiene en su "melli", sobre el reality al que él renunció, expresa: "Seguro va a ganar un acomodado. Olvidénse, que hay acomodo, se re-nota. Acuérdense que gana un acomodado. No hace falta ni decirlo, lo saben todos. Va a ganar Leandro, ¿Leandro se llama? Ponza creo que es (refiriéndose a Lizardo Ponce). Ese va a ganar, y después otra acomodada es la hija de Puntita; Lola Latorre, pero esa no va a ganar, canta pésimo".

Alex Caniggia: “Con mi viejo hace un año que no hablo, no lo llamé pero tampoco él a mí. La verdad es que le perdí respeto, porque me defraudó”.

Sobre el tema "Cantando" ataca a Oscar Mediavilla, el jurado con el que se peleó: "Yo me fui porque no iba a permitir que me ponga de nuevo un cero porque me tiene bronca, me odia, es un envidioso de mier... Su último éxito fue por su mujer hace 15 años, está bajo tierra. No aceptaría una disculpa suya ni volvería al 'Cantando'. ¡Ahora me puedo ir a MasterChef Celebrity! La rompo también ahí".

Desde hace un tiempo, Alex está peleado con Claudio Paul. Acerca del vínculo con sus padres, exclama: "Con mi vieja siempre hablo. Tomé postura y me puse del lado de mi mamá. Con mi viejo hace un año que no hablo, no lo llamé pero tampoco él me llamó a mí. La verdad es que le perdí respeto porque me defraudó. Yo estoy de put... madre, me gustaría verlo pero no sé si me interesa reconciliarme. Cuando hablo con mi vieja, si sale el tema denuncias o su pelea, le digo que no hable de eso, eso es un problema de ella con él, que lo resuelvan ellos".

