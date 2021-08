@AnaliaCab

Actualmente es el rey del chiste corto, un oficio en el que no es nada fácil destacarse. También es considerado uno de los mejores humoristas radiales, ganó un premio Martín Fierro por su labor en Rivadavia y en el éter trabajó con Juan Alberto Mateyko, Héctor Larrea, Alejandro Fantino y muchos más. La televisión también lo recibió bien: se luce en "La peña de Morfi" en Telefé y exporta su talento a la Cadena Caracol de Colombia y Univisión, de Miami.

Pero Alejandro Gardinetti necesitaba también volver a ver al público, pisar un escenario, como todo artista que lleva más de un año sin hacer shows. Se dará el gusto el sábado 21 de agosto, a las 21 en el Teatro Premier con su espectáculo insignia, "Caratarata de chistes". En diálogo con DiarioShow.com, cuenta cómo espera el ansiado momento.

- ¿Qué se siente al volver a un escenario tras más de un año de pandemia?

- Se siente una alegría enorme y a la vez es un desafío, porque fue tan largo el parate que es como volver al colegio después de un año y pico de no cursar.

- ¿Cómo te imaginás que será el público ahora? ¿Habremos cambiado?

- Lo imagino más entusiasta, como nosotros, el público tiene la necesidad de ver a sus artistas después de tanto tiempo. Creo que van a estar muy entusiasmados.

- ¿Cómo te afectó en lo personal la cuarentena?

- Me afectó en lo económico, como a todo el mundo, pero por otro lado pude capitalizar el hecho de trabajar en muchos proyectos, el encierro me ayudó a concentrarme en eso.

Con Guillermo Coppola a veces se encuentran y mueren de risa.

- ¿Cuál fue tu audiencia más difícil?

- No hay una audiencia difícil desde el punto de vista de, por ejemplo, clase social o profesión. De pronto hay gente que te dice "los arquitectos, o los médicos son aburridos" y no, a veces la audiencia puede ser difícil si no hay buen sonido o buena acústica. Me ha pasado en algunos eventos privados y eso sí, es un garrón porque el show pierde ritmo.

- ¿Creés que en televisión abierta el humor ya no atrae tanto?

- Sí, puede ser que en la tevé el humor esté un poco adormecido. Creo que ha habido tantos realities, tantos programas que fueron desplazando al humor que tal vez el público se fue desacostumbrando al humor en televisión. Quizás habría que pensar un formato nuevo, para que la gente se vuelva a entusiasmar.

- Los tiempos sociales obligan a rever contenidos. ¿Te pasó a la hora de armar tus rutinas de humor?

- Sí, hubo que cambiar muchas cosas, lo cual me parece bien porque había una cultura del humor, tanto en el artista como en el público, de que se hacía humor con cosas que no deberían. Y ahora nos han puesto un freno, algo que me parece perfecto. Hay cosas con las que no se puede hacer humor.

- ¿Tenés alguna cuenta pendiente?

- En lo profesional es seguir trabajando, porque me gusta el trabajo de actor que hago y soy feliz tanto haciéndolo en el canal mas visto de la televisión, como para cuatro personas en un vivo de Instagram. Mi deseo es ese, seguir con esto, en el ámbito que sea.

Ping Pong

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un hombre honesto y trabajador

- ¿UNA VIRTUD?

- Ser paciente

- ¿UN DEFECTO?

- Muchos

- TU OBJETO FAVORITO.

- Un reloj

- UN LIBRO.

- "Mi planta de Naranja Lima", de Mauro Vasconcellos

- ¿UN PASATIEMPO?

- Caminata

- ¿ARTISTA FAVORITO?

- Ricardo Darín

- UN REFERENTE.

- Luis Landriscina

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Cantar

- COMIDA y BEBIDAS FAVORITAS.

- Asado y gaseosas

- ¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS EN LA COCINA?

- Asado

- UN MIEDO

- A cualquier enfermedad

- UNA FORTALEZA.

- La fuerza mental

- ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

- Mis hijos y sus logros

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La burocracia

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El diálogo

