"Lo que faltaba en el caso Maradona. Denunciaron a Alejandro Cipolla, abogado del doctor Luque, por apretar testigos que podían perjudicar a su cliente. Hablame de impresentable", disparó este jueves por la tarde Jorge Rial en sus redes sociales luego de que Mario Baudry acusara al letrado de hostigamiento contra los testigos del caso del exfutbolsita.

Tras la presentación que realizó la pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, Cipolla expresó en diálogo con DiarioShow.com: "¡El tema que lo va tener que demostrar, porque lo voy a demandar cuando finalice la acusación! ¡Es una cuestión que vamos a dirimir en Tribunales!".

"La verdad que lógica jurídica no encuentro. Ya que, de la simple lectura, él (Baudry) saca conclusiones sin sustento probatorio, solo haciendo mención de entrevistas, lo que deviene un escrito sin sentido, con el solo efecto de golpe mediático", indicó el profesional

A su vez, entiende que la acusación de Baudry podría deberse a la entrevista que dio en "Los Ángeles de la Mañana" en donde al ser consultado por la filtración de los audios protagonizados por su cliente, Leopoldo Luque, dijo que "tienen acceso pocas personas al expediente".

Consultado por los dichos del periodista en su cuenta de Instagram, disparó: "Lo único que tengo para decir que es el padre de una de mis mejores amigas y clienta, por lo que no le voy a responder, ya que es periodista, no es parte de la causa. Esto se va a terminar dirimiendo en tribunales, no con periodistas".

Por A.R.