La trayectoria de Alberto Martín -60 años en los diferentes medios artísticos- le valió, por sobre todas las cosas, el don de la experiencia y el dominio del oficio de vincularse con personajes e historias del universo cotidiano.

Sin grandilocuencias ni campañas de promoción, el actor sigue construyendo una carrera con la firme convicción del objetivo profesional: entretener al público y ayudarlo a verse reflejado, ya que, en definitiva, nada más parecido a la ficción que la propia realidad.

"Transito una etapa de mi vida con definiciones muy claras. Por un lado, el teatro me permite una mayor posibilidad en el manejo del tiempo personal; en cambio, la televisión no me interesa cuando me ata al cumplimiento de horarios severos y me quita tiempo que podría dedicar a cuestiones que tienen que ver con mi familia, mis hijos, mis nietos y mis amigos", explicó Alberto en el comienzo de la charla.

La antesala de la cuarentena lo encontró a él, a Carmen Barbieri y elenco en el final de la temporada de verano con la comedia "20 millones" y días después ya estaba instalado en su casa. El intérprete opinó que "me considero una persona con mucho humor, situación que me ayuda a recorrer esta etapa de la emergencia sanitaria y encierro. Además, aproveché esto para llevar adelante arreglos que habían quedado pendientes en casa".

"Por otra parte, si uno tiene la cabeza ocupada en diversas actividades, es un poco más fácil evadir las situaciones dramáticas que estamos viendo todos los días en los noticieros. Están mis hijos muy presentes y, realmente, me la estoy bancando muy bien. A esto, por otra parte, le sumo la ayuda de los amigos; una conversación telefónica siempre trae una palabra de aliento y nos pone de mejor humor", continuó.

Su última obra antes de la pandemia fue "20 millones" junto a Carmen Barbieri.

El regreso a los escenarios se presenta como particularmente complejo a pesar de los avances con los protocolos para espectáculos en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y el actor lo explicó de esta manera: "No lo veo para nada fácil. La información de esta pandemia es tan variada que, realmente, desconocemos a ciencia cierta cómo podrá finalizar. Toda esta vorágine de cosas nos ha cambiado la vida; entonces, antes de ingresar a una sala para ver un espectáculo teatral o un concierto, la gente va a seguir tomando recaudos y, recordemos, como antecedente lo que sucedió con la gripe A, en que la actividad teatral se fue retomando lentamente".

"Por lo tanto, con una situación más severa como la que estamos viviendo, no veo que suceda lo contrario. Además de la cuestión sanitaria, está el factor económico; nosotros somos artistas populares y la clase media, en la asistencia de los espectáculos públicos, tiene una relevancia total", agregó.

Su amor por Racing Club es tan grande que hasta se tatuó en su honor.

FUTURO INCIERTO

Respecto de la nueva modalidad de propuestas realizadas vía streaming, Alberto destacó: "Es una alternativa, pero no me veo, por ahora, inmerso en esta estructura. Una situación que lleva a cabo un comediante encuentra, inexorablemente, respuesta en el público y lo experimenta de una manera especial. Sin público, el hecho teatro teatral en su verdadera esencia no existe, esta emergencia vino para quedarse, entonces, nos deberemos mover, nos guste o no, con cambios en todo el mundo. El gran interrogante, insisto, es: sin público, ¿habrá teatro? Pero, más allá de todo, pongámosle garra y miremos la cosa con cierto optimismo".

Su paso por la mesa de "Pólemica en el bar" fue una experiencia gratificante para él: "Era un programa que siempre había formado de mis ciclos predilectos, entonces, haberme sentado en esa mesa y jugar con la improvisación, con los cuatro o cinco temas del día, fue un gran desafío que asumí con mucha alegría. Y tengo en la actualidad diálogo fluido con Mariano Iúdica y los otros integrantes. Está la posibilidad latente de regresar en un futuro cercano".

EN EL CORAZÓN

Fue una bella historia de amor. Compartió el dolor y el sufrimiento de su mujer amada y permaneció a su lado durante ese penoso camino. Su esposa, Marta, padeció de esclerosis lateral amiotrófica y el actor se dedicó a su cuidado con cuerpo y alma. "Pasé diez años a su lado con una enfermedad terminal y sin cura, y postergué gran parte de mi carrera, algo que volvería a hacer. Murió el 9 de junio del año pasado y estuvimos 45 años juntos", recuerda.

Este verano trabajó en "20 Millones" junto a Carmen Barbieri, con quien forjó un vínculo especial.

¿HUBO ROMANCE?

CON CARMEN BARBIERI, UNA AMISTAD ESPECIAL

Este verano, en plena temporada, trascendió que Alberto Martín y Carmen Barbieri estarían teniendo un romance. Si bien nunca hubo un anuncio oficial, tampoco ninguno de los dos desmintió esa noticia. En marzo, el actor habló en "Incorrectas" y reveló que el 14 de febrero, Día de los Enamorados, le hizo un regalo: "Carmen es una mujer que me gusta. Le regalé un prendedor de cristal. Se lo mande a hacer del color del mono azul que tiene porque se le abría mucho y se le veía el pecho".

Luego, reflexionó sobre su vinculo: "Cuando uno se acerca mucho al otro, empezás a encontrar las coincidencias y diferencias y estamos así, en la etapa de la admiración. Uno no puede enamorarse de quien no admira. Estamos en la admiración, veremos cómo prospera esto".

Poco después, la actriz habló en "Polémica en el bar" y explicó que estaba muy ocupada y demasiado cansada para tener sexo. La conversación fue interrumpida por la aparición de Martín vía telefónica, quien comentó: "No quiero sexo, no tengo pareja, ¿para qué me cocinás? ¿Para qué me hacés berenjenas al escabeche? Corto, me retiro", bromeó. Siempre con juegos y sin aclaraciones, quedó flotando en el aire la idea de un romance. ¿Habrá sido un amor de verano?.

En el ya clásico "Alta comedia", de Canal 9, cultivando un perfil dramático junto con Beatriz Taibo y Julia Sandoval.

"Brigada en acción" (1977), con Palito Ortega, Juan Carlos Altavista y Carlitos Balá.

NACIONAL Y POPULAR

UNA CARRERA FRONDOSA EN CINE, TEATRO Y TV

Es un rostro muy popular gracias a sus numerosos trabajos en televisión y cine. "Cuando veo los títulos de las novelas y las películas en que trabajé no puedo creer la cantidad de cosas que he llegado a hacer. Es más, tomo conciencia de que he pasado buena parte de mi vida trabajando. Hay novelas de las que me había olvidado y la evocación que ahora hago a través de Instagram me ha permitido realizar un balance de mi carrera que realmente me sorprende", destacó Alberto Martín en relación con su recorrido laboral.

"La jaula de las locas", un éxito teatral de 2007.

"Ahí, en los años 80, yo combinaba una tira y un programa unitario y a esto le sumaba la posibilidad de hacer teatro y salir de gira por todo el país. Recordemos que (Alejandro) Romay tenía, en Canal 9, el noventa por ciento de la programación en vivo; la rotación de los equipos técnicos era impresionante y la cantidad de gente que se movilizaba por todo esto daba cuenta de algo nunca antes visto", expresó.

"Hoy, en cambio, las productoras independientes son las que se introducen dentro de la dinámica de los canales. Lo que se producía antes era movilizador y la cantidad de actores, técnicos, iluminadores, sonidistas, maquilladores, expresaba un rol muy activo en el centro laboral. Nosotros fuimos pioneros importantes en el liderazgo de la ficción en todo el mundo; sin embargo, se perdió, lamentablemente, ese recorrido", analizó.

Junto a Natalia Oreiro en la comedia romántica "Solamente vos".

