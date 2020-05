@RFilighera

Estudió filosofía, diseño, ciencias económicas y trabajó, por otra parte, muchos años, en una imprenta, hasta que el universo, mágicamente o no, le marcó a fuego el signo de la vocación por los escenarios. Fue así que a los 28 años Alberto Ajaka comenzó a estudiar teatro y, a partir de esta circunstancia, plasmó otra historia. Si bien su formación estuvo y está centrada en la base del teatro independiente con su grupo Colectivo Escalada, algunos de sus personajes en materia de ficción televisiva como Raúl Donofrio en la telenovela "Guapas" y el fiscal Pablo Agüero en la miniserie "Signos", le permitieron obtener gran repercusión popular. Sin embargo, se destacó en sus trabajos de composición en los grandes clásicos como "Juan Moreira" y "Macbeth".

Con respecto al aislamiento, señaló: "La cuarentena la vivo con paciencia, es de público conocimiento que la actividad se encuentra parada; nos encontramos en casa, tratando de salir lo menos posible, salvo por aquellas cuestiones de necesidad. Con mi esposa nos ocupamos de nuestros tres hijos y el resto se lo dedico a la lectura y a la posibilidad de escribir algo", especificó el actor y director en el comienzo de la charla.

Recordó que "los proyectos que teníamos, obviamente, se suspendieron todos: un espectáculo que iba a realizar en la calle Corrientes y también 'Los rotos' , perteneciente a mi compañía". También quedaron sin efecto, por el momento, una serie de películas, por lo menos, sin expectativa en cuanto al regreso puntual.

En el plano doméstico detalló: "A mí siempre me gustó cocinar y me encuentro haciendo algunas conservas y curo fiambres. Es otra de las actividades de la casa que estoy realizando, como las que te señalé anteriormente, y que van cubriendo espacios. Por suerte, mi casa es bastante grande, con un parquecito, y dos de mis chicos transitan estos lugares y gastan un poco de energía, pero les regulo bastante la computadora y la televisión y trato, por sobre todas las cosas, de que también estudien".

lberto puntualizó que "no estoy tan seguro de que estemos ante la presencia de nuevos paradigmas. Si mañana se encontrara la vacuna contra el Covid-19, probablemente, se retomaría la actividad habitual. En cambio, si continúa este virus vamos a seguir con este pánico cada vez más creciente".

Y agregó: "Veo con preocupación la situación de los adultos mayores y la situación de los adolescentes, aquellos Romeos y Julietas que no logran conectarse y viven el sufrimiento amoroso, casi shakespeareano. Yo me ocupo de mis padres, de mis hijos y todo aquel que le pueda dar una mano. Todo esto me causa una enorme tristeza, pero la realidad es que por ahora manda el virus", finalizó.