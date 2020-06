@perez_daro

Agustina Lecouna dejó hace tiempo la Argentina para acompañar a su marido. Instalada en Miami, cuenta cómo es su vida de trotamundos y la crianza de tres hijas.

-¿Cómo te encuentra la cuarentena en Estados Unidos?

-Acá está más tranquilo, pudimos ir a la playa, pero es un horror todo lo que ocurre. Estados Unidos es un caos. Permiten las salidas a caminar, y eso nos salva, porque vivimos en un departamento y tengo tres niñas. Mi marido y yo veníamos armando un proyecto que con esto se paró.

-¿Pensaban quedarse mucho tiempo más allá?

-Queríamos volver a fines de junio. Pero evidentemente eso no va a suceder, creemos que en diciembre. Me preocupa más la vuelta a la normalidad, cómo vamos a hacer después de que todo esto termine, va a ser un mundo diferente, porque es de película. Las distancias, los barbijos, los viajesà Me da mucha incertidumbre ver cómo se va articular el mundo.

-¿Tus hijas cómo lo llevan?

-Hace unas semanas las dos más grandes terminaron el colegio a distancia. En términos generales, están bien. Yo les dije que no se puede salir, que hay que mantener distancia, y acatan las órdenes, pero no sabés cuánto entienden. A la más chica, que tiene 2, le dije que era un juego, que no podíamos tocar a nadie, y se copó.

-Sos una ciudadana del mundo ya, ¿cómo se dio?

-Fue una decisión familiar. Viví en Bélgica un tiempo largo por el trabajo de mi marido en una multinacional, y dejó eso y salió la oportunidad de venirnos a Miami hace casi un año. Creamos una start-up de bebida de recuperación deportiva natural, con él y dos amigos más, y estoy ayudando con la parte de comunicación y márketing. Decidimos jugarnos por esa idea.

-¿Y tu labor de actriz?

-Saqué mi permiso de trabajo y estaba con reuniones y castings, pero obviamente que todo se paró. Estaba bastante envalentonada, también escribiendo para un proyecto personal que tiene que ver con mi mirada sobre las telenovelas, algo que veo desde chica por mi familia. En fin, con ganas y tiempo, pero sin recursos, como todos.

-¿Fue un sacrificio grande dejar la Argentina?

-Sí, sacrificado, desafiante, y una aventura. Como buena sagitariana, me gusta viajar. Viví cuatro años y medio en Chile, todavía sin hijos. Cuando hice "Loco por vos" me quedé con mis dos hijas en la Argentina y mi marido se fue a Bélgica. Eso fue traumático, porque una de mis nenas empezó a tener problemas con el habla y descubrimos que era porque no entendía por qué el padre se había ido. Ahí decidí que no nos separaríamos más y nos convertimos en una familia viajera.

-¿Cómo es criar a tres hijas?

-Mi vida es caótica, intensa y absolutamente maravillosa. Pasé por todos los estadíos imaginables. Mi primera hija llegó cuando estaba en Chile y tuve que aprender todo, no sabía ni cómo pedir ayuda. Tuve arritmias, ese pánico de no saber. Conocí a una psicóloga que me ayudó a entender que nadie cría a una persona sola, y que necesitás gente que te ayude a maternar. Con la llegada de la segunda y la tercera, ya todo fue más fácil, porque las criás en tribu. ¡Pero a veces necesito hablar con un adulto!

Hace un año vive con su esposo, Diego, y sus tres hijas en Miami.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS, EN POCAS PALABRAS?

-Curiosa, ávida, viajera, aventurera y en constante aprendizaje.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-La música y el contacto con la naturaleza.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Cocinar, lo detesto.

-¿COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS?

-Pastel de papa y dulce de batata de postre. Bebida, estoy a full con la cerveza.

-A PESAR DE ODIARLO, ¿HAY ALGO CON LO QUE TE LUZCAS COCINANDO?

-El ceviche. Y el pastel de papa, porque me encanta comerlo.

-¿TE CUIDÁS?

-Sí, ahora entreno con videos que me manda una profe. Y trato de comer sano, muchas proteínas y verduras.

-¿PELÍCULA Y SERIE FAVORITAS?

-En serie, “Fauda”, una israelí. Y como película elijo “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”.

-UN LIBRO.

-”Claus y Lucas”, de Agota Kristof, que trata sobre unos hermanos mellizos. Siempre me gustaron las historias de gemelos.

-UN/A ARTISTA FAVORITO/A.

-El Kuelgue, que es una banda de Julián Kartún y me encanta todo lo que hace.

-UNA VIRTUD Y UN DEFECTO.

-Soy tolerante, pero negativa, pesimista.

-¿TENÉS OBJETO FAVORITO?

-Un bolso que me regaló mi abuela, lo tengo desde hace muchos años. Cuando me mudé a Bélgica, el depósito en el que guardaba las cosas se incendió, así que me quedé con lo que tenía encima, y ese es mi único recuerdo que se salvó.

- ¿QUÉ BUSCÁS EN UNA PAREJA?

- Alguien que te acompañe en tus propias libertades, que sea de buena madera.