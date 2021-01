@perez_daro

Cada vez más grande es la carrera de Agustín Sullivan, a quien el país conoció en la serie de Sandro. Hoy protagoniza la comedia musical "Te quiero, sos perfecto, cambiá" junto a Laura Oliva, Flor Otero y Roberto Peloni en el Teatro Astral, y charló con DiarioShow.com sobre su carrera, la popularidad y sus creencias.

-¿Cómo fue salir a escena nuevamente?

-La obra termina de realizarse con la mirada del espectador, todo cobra sentido ahí. Estás expectante. Fue muy loco el primer día porque no sabíamos como se iba a dar la función, pensando en la gente con barbijos, '¿se reirán?', nos preguntamos. Después de un año en el que mucha gente enfermó, el virus nos distanció y mucha gente pasó a otro plano de vida -lo digo así porque no creo en la muerte- volver a actuar es una aventura nueva, pero muy reconfortante.

-Mencionaste que no creés en la muerte...

-Todos somos almas infinitas, que vivimos distintos estadíos de vida, de aprendizaje. No es que creo en algo en particular, cuando me muera voy a poder saber qué pasa. No la etiqueto. Igualmente yo estoy criado en la religión católica, que no cree en la reencarnación pero sí en la infinidad del alma. La vida eterna es eso. No quiero meterme a hablar de religión porque hay mucha gente que sabe más. Pero creo en la vida eterna y la muerte es un paso más de la vida.

-¿Esa forma de creer te despoja del temor a la muerte?

-No lo sé, sigo siendo humano, tengo los mismos miedos. Uno aprende qué es importante para cada uno. Cuando era chico me angustiaba por muchas cosas que ahora no. Va con la experiencia personal de cada uno y como te impactan las cosas.

-Pasaron dos años desde tu protagónico en Sandro. ¿En qué momento de tu carrera estás?

-Yo me siento principiante todavía. El actor refleja un poco la vida, y uno nunca termina de saber nada. Siempre te sentís que no sabés, tenés que estudiar, sigo observando a mis compañeros, preguntando, viendo películas y series. Con cada personaje que aparece, todo va a cero de nuevo. Es una de las grandes razones por las que amo actuar, te cuestionás cosas todo el tiempo.

-¿Como qué?

-Tenés que preguntarte si lo que hacés te gusta, y para qué querés hacer todas las decisiones. Creo que todos venimos a la vida a hacer algo. Por más chiquito que nos parezca, siempre hay algo trascendental. Lo que te apasiona desde el corazón no puede estar separado de lo que vinimos a hacer en esta vida y a la vez creo que todos somos para los demás, nadie para uno.

Agustín Sullivan interpretó a un joven Sandro en la serie "Sandro de América".

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy optimista, alegre, apasionado y muy unido a mis amigos.

-¿UNA VIRTUD?

-El optimismo.

-¿Y UN DEFECTO?

-La ansiedad.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE MAL HUMOR?

-La falta de respeto.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Una sonrisa y la comida.

-UN TALENTO OCULTO.

-Hago una torta de manzana muy rica.

-¿TU ESPECIALIDAD EN LA COCINA?

-Amaso fideos muy ricos.

-UNA COMIDA FAVORITA.

-Las papas fritas y las pastas caseras.

-¿UNA BEBIDA?

-Jugo de naranja exprimido.

-¿PELÍCULA FAVORITA?

-”El lobo de Wall Street”, “El aviador”.

-¿Y SERIE?

-”Six feet under”.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Tengo varios: Leonardo Di Caprio, Daniel DayLewis, Kate Winslet y Meryl Streep.

-¿UN CONSEJO QUE DARÍAS?

-Siempre digo que la paz no se negocia. Mientras te dé paz lo que hacés o dejes de hacer, está perfecto. Fuera de eso, tenés que irte del lugar que te quita esa paz.

-¿UNA PASIÓN?

-Me gustan mucho los caballos. Y viajar, conocer lugares nuevos.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-En Irlanda y Escocia. O la playa, algún lugar con historia.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Nancy Mulligan”, de Ed Sheeran.

-UN LIBRO.

-”Muchas vidas, muchos maestros”, de Brian Weiss.

-¿QUÉ BUSCÁS EN UNA PAREJA?

-La risa y la confianza.

