@Rfilighera

Ostenta una trayectoria coronada por una continuidad que le ha permitido convertirse en una vedette y actriz de mucho conocimiento del escenario. En el comienzo de la charla con DiarioShow.com, Adriana Aguirre puntualizó: "Mi cuarentena transcurre de la misma manera que la de cualquiera. Pero, como soy una persona hiperactiva, el grado de estrés y ansiedad suele multiplicarse, entonces me es muy difícil adecuarme, pero respeto todos los protocolos".

En relación con el problema de salud que tuvo al promediar la temporada de verano, Adriana contó: "Realizaba un acto de acrobacia que me generó desprendimientos de otolitos, que son unas partículas de calcio del oído medio derecho que afectan al equilibrio, y como esto provocó un aumento de la presión, estuve internada unos días en la clínica Colón para realizarme una serie de chequeos. Todo salió muy bien y fue un tema felizmente superado. El estrés, en cambio, lo tuve que manejar de otra manera; pero lamentablemente no soporto el encierro".

¿Cómo ha quedado su relación con su ex, Ricardo García? Lo explicó en estos términos: "Somos amigos y socios y él, en estos momentos, se encuentra en pareja. Una vez terminada esta emergencia sanitaria, empezaremos a ultimar el tema del divorcio. En este momento, tribunales y escribanías no están ejerciendo; por lo tanto, hay que esperar que se reanuden las actividades. En lo que concierne al tema emocional, uno es consciente de que toda separación es un conflicto, entonces, tratamos de llevarnos lo mejor posible. Nuestra separación no tiene marcha atrás. Yo me casé muy enamorada, pero, con el paso del tiempo, él se enamoró de otra mujer. No hay punto de retorno y, si bien en un principio me resultó muy difícil de comprender, ahora lo acepto con la tranquilidad de que uno ha obrado de la mejor manera posible".

En plan de superación, la actriz analizó: "Me quedo con las cosas buenas y erradico las cosas malas o que me hayan generado dolor. Perdoné el engaño, la traición; algo que sucedió de manera oculta, a mis espaldas. Entonces, me quedo con lo bueno de esta relación que duró 26 años, nuestro inolvidable casamiento en la iglesia griega; la confirmación de votos a fines de 2017... aunque poco tiempo después él se haya enamorado de otra mujer. Pero, más allá de todo eso. me quedo con lo bello y es lo que va a perdurar en mi corazón".

Y avisó: "Tengo todas las pilas en el trabajo y, a punto de cumplir, 50 años de recorrido laboral, lo que se viene es para mí de una enorme gratificación".